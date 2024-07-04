Скільки ще триватиме сильна спека в Україні: новий прогноз

Сильна спека в Україні вже встигла виснажити людей – особливо мешканців півдня, сходу і центру. На жаль, втішних новин поки що немає. А згідно із прогнозом, потеплішає навіть нам, де зараз відносно прохолодно.

Новий прогноз оприлюднила 4 липня синоптикиня Наталка Діденко, передають «Новини України – НСН».

Скільки ще триватиме сильна спека в Україні

Згідно з даними Діденко, сильна спека триватиме в Україні весь наступний тиждень.

Максимальна температура повітря становитиме +33+37 градусів, на півдні, сході та в багатьох центральних областях +35+39, місцями ймовірно до +40 градусів.

Важливо мати запас води, запланувати, за можливості, побути цей період з дітьми чи старшими людьми десь подалі від асфальту та поближче до гір чи хоча б тінистих садків, річок та ставків, – каже Діденко

На наступному тижні домінуватиме суха погода з високою пожежною небезпекою.

Погода в Україні 5 липня

5-го липня почне підніматися температура повітря на території західних областей, де останніми днями прохолодно. Там у п’ятницю очікується +23+27 градусів. Місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

На півночі України завтра також комфортно, вдень +24+29 градусів. Є ймовірність локальних дощів, але таке собі – нічого серйозного.

У центрі – без істотних опадів. Вдень очікується +25+30, на Дніпропетровщині до +33+35 градусів.

На півдні України повітря прогріється до +29+33 градусів, на Запоріжжі до +35 градусів.

Східна частина буде найспекотнішою. Максимально вдень +33+37 градусів. Проте завтра ввечері можуть пройти на сході дощі з грозами.

У Києві 5-го липня передбачається комфортна температура повітря, +25, +26 градусів. Є невелика ймовірність короткочасного грозового дощу.

Погода в Україні на вихідних

Вихідними в Україні буде сухо та сонячно.

Сильна спека – на сході, півдні та в центрі, +32+37 градусів.

На заході очікується 6-7 липня +26+32 градуси.

На півночі впродовж суботи-неділі +28+32 градуси.

Нагадую. На наступному тижні в більшості областей України, окрім західних, пануватиме сильна спека! Використайте вільний час, якщо можливо, побути поближче, хоча й до комарів, проте все ж подалі від спеки. У кого робота – виконуйте прості правила порятунку від сильної спеки. І вкрай обережно з продуктами – влітку частішають випадки отруєння, воно вам треба? Я б була дуже обережною із свіжими салатами у ненадійних закладах, адже мити овочі можна будь як. Все ж краще щось точно термічне оброблене, а вже огірочки-капусточку-руколу-вишню-абрикоси краще вдома, – пише Наталка Діденко

І ще вона додала:

У зв’язку із прогнозом та вже наявністю сильної спеки у сумнівних соцмережах посилюються маніпуляції – всепропало, всезгорить, у Києві +40 і за +40, і взагалі Аравійський півострів включно з Сахарою плавно перетечуть на територію України. Будь ласка, не піддавайтеся, нам і своєї спеки, української, вистачить. Уважно стежимо за уточненими щоденними прогнозами погоди і не забуваємо донатити нашим славним ЗСУ!

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