Спека до 37, сильні зливи, шквали і град: погода в Україні на 2 липня

Погода в Україні на 2 липня буде відрізнятися в різних регіонах. Деякі області задихатимуться від спеки, а в деяких очікуються сильні зливи, шквали вітру і навіть град.

Такий прогноз дає синоптикиня Наталка Діденко, передають «Новини України – НСН».

Погода в Україні на 2 липня

За даними Діденко, завтра, 2-го липня, у більшості областей максимальна температура повітря досягатиме пекучих +32+37 градусів.

Це найбільше стосується південної частини, сходу України та центральних областей. В цих регіонах переважатиме суха погода з високою пожежною небезпекою.

А ось у західні області завтра завітає атмосферний фронт (на мапі нижче), який нарешті послабить суттєво спеку, там у вівторок передбачаються пречудові +23+27 градусів.

На заході пройдуть дощі з грозами. Через значні контрасти в зоні фронту (перед фронтом до +35, а за фронтом +20 градусів, наприклад) дощі переходитимуть у сильні зливи, можливі шквал та град.

У північних областях 2-го липня ще буде спекотно, проте на Житомирщині вже стане трохи легше, +27+29 градусів, на Київщині близько +30, на Чернігівщині та Сумщині +31+33 градуси.

На Житомирщині та Київщині атмосферний фронт вже завтра ввечері організує короткочасні грозові дощі. Чернігівська та Сумська область втримаються від опадів.

В Україні переважатиме південно-західний вітер, у західних областях він поміняється на північно-західний, може бути рвучким.

Погода у Києві на 2 липня

У Києві 2-го липня максимальна температура повітря трохи осяде, близько +30 градусів, тобто, пік – сьогодні, +31+34 градуси.

Завтра у столиці буде сухо, проте посилиться вітер, який дасть можливість трохи легше дихати, а ввечері у вівторок можливий короткочасний грозовий дощ.

Погода в Україні 3 липня

У середу, 3-го липня, на заході та півночі температура повітря відчутно знизиться, можливі місцями грозові дощі. У середу в західній частині навіть можливе зниження до +18+22 градусів.

А ось на сході, півдні та в більшості центральних областей (окрім Вінниччини) сильна спека ще триватиме, температура повітря досягатиме і перевищуватиме +35 градусів.

Як пережити спеку

Пийте більше води, рухайтеся повільніше, уникайте відкритого сонця, особливо обережно з вогнем, не соромтеся одягнути на голову смішну панамку, хай комусь буде смішно, аби вам потім не печально, стежте за своїми домашніми тваринами, налийте водичку в стару мисочку вуличним, купіть пляшечку води безхатченку коло метро, робіть ретельну термічну обробку продуктів і, звичайно, не забувайте донатити для тих, хто не може собі доволити не лише кондиціонер. а навіть шорти чи якусь легшу футболу. Думаємо більше про тих, кому завдячуємо необхідним і часом навіть надлишковим комфортом, – радить Наталка Діденко

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