Насувається страшна спека: завтра Україна буде найгарячішим місцем у Європі

Хоч вже сьогодні, м’яко кажучи, не холодно, але насувається ще більша спека. Вже завтра Україна буде найгарячішим місцем у Європі.

Про це попереджає синоптикиня Наталка Діденко, передають «Новини України – НСН».

За даними Діденко, 1 липня стовпчики термометрів піднімуться до +35, а подекуди й до +37 градусів. Україна буде однією з найспекотніших країн Європи.

Завтра Україна стане найгарячішим місцем у Європі

Максимальна температура повітря досягатиме +30…+35 градусів, на сході та південному сході місцями до +34…+37 градусів. У західній частині України грозові дощі завтра подекуди знизять температуру повітря на кілька градусів. Хоча атмосфера все ж таки встигне вдень розігріти повітря до +30 і навіть вище’, – повідомляє синоптикиня

Як зазначає Діденко, у понеділок у другій половині дня або ввечері на заході пройдуть інтенсивніші грозові дощі. Проте на більшій частині території України 1 липня буде суха погода з високою пожежною небезпекою.

У Києві у понеділок також буде дуже спекотно, +32+34 градуси, та сухо, без опадів.

Як зазначає синоптик, 1-2 липня у західних областях, а 3-4 липня на півночі України спека почне потроху спадати. Проте на сході та півдні все ще триматимуться високі температури, хоча 4-5 липня трохи знизиться спека на Одещині.

Погода в Україні найближчими днями в різних регіонах

Київ

Дніпро

Львів

Одеса

Харків

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