По всій Україні впродовж тижня очікуються стихійні явища

Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що цього тижня на території нашої держави очікуються небезпечні та стихійні явища природи. Синоптик зазначив, що подекуди не виключені епізоди небезпеки.

Стихійні явища

Експерт писав, що упродовж цього тижня Україна буде перебувати переважно в умовах зниженого атмосферного тиску з переважанням нестійких повітряних мас, а ще атмосферних фронтів різного типу.

Як наслідок, практично щодня відзначатимуться дощі у супроводі гроз, подекуди не виключені небезпечні явища погоди, такі як град та шквалисте посилення вітру, – повідомив Кібальчич.

Додав, що найбільша кількість опадів очікується на Заході та Півночі. Подекуди тут навіть може випасти 1–2 місячні норми.

Тим часом у південно-східній частині – більш суха та спекотна погода.

Прогноз погоди до кінця тижня

У четвер, 13 червня, вночі у центральних і східних областях, вдень і в західних дощі, подекуди з грозами. Вітер переважно північно-західної чверті, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +10 – +15, на Півдні та Сході +15 – +20. Вдень +22 – +27; У Криму, Приазов’ї та на Донбасі до +31 градуса.

У п’ятницю вночі на Заході, вдень на більшій частині території України дощі з грозами, місцями можливі град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +11 – +16 градусів, на Півдні та Сході +15 – +20. Вдень у західних та північних областях +19 – +24, в інших +25 – +31.

У суботу на більшій частині території України дощі різної інтенсивності, подекуди можливі град та шквали до 17 – 22 метрів нас секунду. Вночі +10 – +15, у південних і східних областях +15 – +20 градусів. Вдень +22 – +27, на Півдні та у Криму місцями до +31.

У неділю, 16 червня, вночі на Лівобережжі, вдень у більшості областей, крім південних, також будуть дощі з грозами. Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Вночі +12 – +17, вдень +23 – +29

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