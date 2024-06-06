Червень в Україні: Від тепла до грозових шквалів

У червні в Україні очікується тепла літня погода, іноді з грозовими зливами та небезпечними метеорологічними явищами у вигляді граду та сильних шквалів.

Про це йдеться в огляді кандидата географічних наук, метеоролога Ігоря Кібальчича.

“Червень в Україні вважається повноцінним літнім місяцем із середньою температурою близько +18…+23 °С залежно від регіону країни. Опадів у червні випадає, як правило, достатньо. Істотно також активізується грозова діяльність та пов’язані з нею небезпечні явища погоди, такі як град, сильні шквали, часом навіть смерчі”, – написав Кібальчич.

За його словами, цього року перший місяць календарного літа буде характерним в Європі переважанням області підвищеного атмосферного тиску над північною частиною регіону та зоною нижчого тиску над акваторією Середземного моря та прилеглими країнами Південної Європи та Північної Африки.

“На території України червень очікується теплим, подекуди спекотним. Середня місячна температура прогнозується на 1,5 – 3 °С вище за середні багаторічні показники і коливатиметься в діапазоні +19,0…+24,0°С. Максимальні денні значення в окремі дні можуть сягати +31…+36 °С (переважно у південно-східній частині). У межах норми червень прогнозується тільки на крайньому заході країни, у Карпатському регіоні, а також у районі Полісся”, – пише Кібальчич.

Щодо опадів, він підкреслив, що їх розподіл протягом місяця матиме вкрай нерівномірний характер. Крім того, за рахунок зростання загальної нестійкості атмосфери та активізації грозових процесів протягом місяця в Україні можливі епізоди небезпечних та стихійних явищ погоди, такі як сильні локальні зливи, град, руйнівні шквали.

“У південних та східних областях накопичений дефіцит опадів, а також високі температурні показники сприятимуть посиленню посухи та зростанню рівня пожежної небезпеки. За відсутності істотних дощів, агрометеорологічні умови розвитку різних сільськогосподарських культур залишатимуться несприятливими”, – додав Кібальчич.

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