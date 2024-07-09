Коли буде пік спеки і де очікувати дощі сьогодні та завтра, розповіла синоптик

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де очікувати дощі 9 і 10 липня. А також, коли буде пік спеки в Україні.

Про це вона написала у своєму Телеграмі-каналі, передають «Новини України – НСН».

Трохи навіть неймовірно, але завтра, 10-го липня є ймовірність дощів з грозами на північному сході України, – написала синоптикиня

Вона назвала й конкретні регіони.

Це:

Полтавщина,

Харківщина,

Сумщина.

Опади тут, скоріше за все, з’являться ввечері у середу.

А вже сьогодні вночі, за словами Діденко, також локальні дощі можливі у західних областях.

Ще трохи спасенних дощів може бути сьогодні пізно ввечері вздовж смуги Харківщина-Полтавщина-Дніпропетровщина-Херсонщина.

Але в більшості областей України домінуватиме суха та спекотна погода.

Коли буде пік спеки

Температура повітря 10-го липня становитиме на заході та півночі +30+34 градуси, у центральних областях, у південній частині та на сході України +33+37, місцями +36+39 градусів.

У Києві 10-го липня – суха спекотна погода з температурою повітря +30+33 градуси.

Надалі спека посилиться. Триватиме довго.

Пік спеки очікується 14-17 липня.

Цінуємо те, що маємо хорошого коло себе, допомоги зараз потребують багато людей, озираємося, не даємо заганяти себе в безнадію, нам ще багато роботи на найкращий результат, – написала Наталка Діденко

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