1 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

1 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 1 липня. Всесвітній день боротьби проти бідності. В Україні День слідчого і День архітектури. Православні вшановують пам’ять святих чудотворців і безсеребреників Косми і Дам’яна. Залишилося 183 дні до Нового року. Це понеділок і на цей день припадає 859 день повномасштабної війни в Україні.

1 липня – яке сьогодні церковне свято

День пам’яті святих чудотворців і безсеребреників Косми і Дам’яна

1 липня в церковному календарі – день пам’яті святих чудотворців і безсеребреників Косми і Дам’яна. Це арабські лікарі-близнюки, які жили у III столітті. Вони стали відомі як милосердні та безкорисливі лікарі, що не брали грошей за свою роботу. Через це їх прозвали “безсрібниками”. Святі Косма і Даміан допомагали людям та навертали багатьох до християнства.

Їхні мощі стали джерелом надії та зцілення для багатьох. Люди вірили, що оскільки вони лікували тіла і душі, то на небі можуть дістати для них багато ласк. Їхні гроби стали місцем численних прощ.

1 липня у світі

День ідентифікації домашніх тварин

День ідентифікації домашніх тварин (ID Your Pet Day), який відзначається щорічно 1 липня, є важливим днем, присвяченим підвищенню обізнаності про важливість належної ідентифікації домашніх тварин. Цей нагдує власникам домашніх тварин про необхідність мати для своїх улюбленців читабельні, сучасні ідентифікаційні жетони та мікрочипи.

День німецької мови в ООН

День німецької мови в Організації Об’єднаних Націй відзначається 1 липня, в день, коли 1 липня 1975 року офіційно розпочала свою роботу Секція німецького перекладу.

Всесвітній день боротьби проти бідності

Щороку 1 липня у деяких країнах відзначають Всесвітній день боротьби проти бідності. Метою святкових заходів є привертання уваги світового суспільства до держав, що потерпають від злиднів.

Міжнародний день анекдоту та жартів

Дуже веселе свято відзначають 1 липня – Міжнародний день анекдоту та жартів. Така цікава дата характеризується величезною кількістю смішних заходів. Жарти піднімають настрій та дарують багато позитивних емоцій.

А також у світі:

День Канади

День Незалежності Республіки Бурунді

День Незалежності Республіки Руанда

День Незалежності Сомалі

Міжнародний день регі

Міжнародний день курячих крилець

День винаходу сонцезахисних окулярів

1 липня в Україні

День архітектури України

Українська архітектура — самобутня, наповнена національними особливостями, вона робить нашу країну справжньою скарбницею архітектурних шедеврів. Вітчизняній архітектурі присвячено спеціальне свято — День архітектури України, який щорічно відзначають 1 липня.

День слідчого

1 липня Україна офіційно святкує День слідства – професійну дату працівників внутрішніх справ. Саме ці люди з аналітичним складом розуму, дедуктивними здібностями та вміннями ведуть розслідування та розплутують як прості, так і складні справи різного характеру.

День державного реєстратора в Україні

Щорічно 1 липня відзначається День державного реєстратора в Україні – професійне свято реєстраторів.

Іменини 1 липня

Олексій, Аркадій, Василь, Дем’ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Павло, Петро, Ангеліна.

Талісманом людини, народженої 1 липня є чароїт. Унікальний та досить рідкісний камінь. Езотерики вірять, що чароїт дарує справжні почуття, вчить нас коханню.

Традиції, заборони, прикмети 1 липня

Оскільки Косма і Даміна за життя були лікарями і мали чудотворний дар, у святих просять зцілення від будь-яких хвороб.

За народною традицією жінки 1 липня збиралися на жіночі посиденьки – влаштовували такий собі жіночий день. Також кажуть, що якщо зробити на Кузьминки хоч одну добру справу, то незабаром знайдеш щастя.

Наші пращури в цей день спостерігали за травою: якщо вранці вона суха – вночі буде дощ. У цей час відцвітає малина, починають квітнути лілії.

Ще прикмети 1 липня:

вже з’явилося жовте листя — осінь прийде рано;

павук спустився на павутину до теплих днів;

червоний місяць — чекайте на сильний вітер;

вночі зірки яскраві — будуть грози і дощі.

Що не можна робити 1 липня

Не варто скаржитися на життя, плакати.

Не можна робити великі покупки.

Не заздріть іншим, тому що нічого не доб’єтеся.

1 липня в історії

Визначні події

1535 — англійський мислитель і державний діяч Томас Мор, котрий вже близько року перебував у тюрмі за відмову визнати законним розлучення Генріха VIII і принести присягу главі англіканської церкви, постав перед судом і був засуджений до четвертування, котре король замінив на відрубування голови.

1569 — Велике князівство Литовське й Польське королівство підписали Люблінську унію про створення федеративної польсько-литовської держави — Речі Посполитої.

1858 — Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представив свою теорію еволюції.

1867 — внаслідок об’єднання кількох британських колоній проголошено створення домініону Канада.

1936 — у Нью-Йорку вперше вийшов друком роман Марґарет Мітчелл «Віднесені вітром».

1946 — проведено перше повоєнне випробування атомної бомби на атолі Бікіні.

1961 — у Торонто (Канада) відкрито пам’ятник Тарасові Шевченку.

1989 — у Києві утворено Народний рух України.

2013 — Хорватія приєдналася до Європейського Союзу.

2014 — Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні.

Народилися 1 липня

1742 — Георг Крістоф Ліхтенберг, німецький вчений-фізик, на честь якого названі відкриті ним фігури Ліхтенберга.

1804 — Жорж Санд (Аврора Дюпен), французька письменниця («Консуело», «Індіана», «Орас»).

1916 — Йосип Шкловський, український радянський астроном, астрофізик.

1917 — Олег Штуль-Жданович, український політичний і військовий діяч.

1961 — Діана, принцеса Уельська.

1962 — Владислав Єрко, український художник-ілюстратор, відомий співпрацею з видавництвом «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га».

1967 — Памела Андерсон, американська акторка, фотомодель, продюсер, автор книг, секс-символ.

1971 — Іван Небесний, тернопільський композитор.

1977 — Лів Тайлер, американська кіноакторка.

Померли у перший день липня

1896 — Гаррієт Бічер-Стоу, американська письменниця, авторка роману «Хатина дядька Тома».

1968 — Олександр Івченко, український авіаконструктор; керівник розробки поршневих та газотурбінних двигунів для багатьох типів літаків.

1980 — Сноу Чарльз Персі, англійський письменник-реаліст, фізик, хімік. Відомий за романом «Смерть під вітрилом».

2004 — Марлон Брандо, американський актор театру і кіно.

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