Синдром менеджера: що це таке і як з ним боротися – симптоми бувають у багатьох

Останнім часом в аптеках України можна помітити препарати, на упаковці яких написано «Синдром менеджера». Далеко не всі знають, що це таке. А втім цей синдром зустрічається у дуже багатьох людей. Цілком вірогідно, що ви теж відчували на собі його прояви.

Про синдром менеджера розповіли у Львівському медичному центрі Salutas, передають Новини України – НСН.

Синдром менеджера: що це таке і як з ним боротися

Вперше про синдром менеджера як захворювання, почали говорити у 80-ті роки ХХ століття. Було відмічено, що синдром менеджера або синдром хронічної втоми виникає у певних груп населення.

Хто входить в групу ризику щодо виникнення синдрому менеджера?

лікарі, а особливо хірурги, оскільки їх робота пов’язана із підвищеною відповідальністю та сильним психоемоційним перенавантаженням;

офісні працівники та керівники великих компаній, які перебувають у постійній напрузі через страх втратити роботу, упустити можливість заробити більше, а також через тиск з боку керівництва, з приводу збільшення продуктивності роботи;

гіпервідповідальні працівники, які постійно намагаються догодити керівництву, але натомість, часто їх робота залишається недооціненою, що заганяє працівника у ще більший стрес;

творчі особистості, які пишуть книги, малюють картини, коли вони у пошуках себе, коли їхні старання недооцінюють – це сприяє посиленню емоційного напруження та порушення стану психічного та фізичного здоров’я.

Якими є найтиповіші симптоми синдрому менеджера?

відчуття хронічної втоми та виснаження, яке не проходить після відпочинку;

повна демотивація, щодо виконання будь – якої роботи, чи то робота по дому, чи виконання своїх професійних обов’язків;

болі різноманітної локалізації, які не мають органічного походження – це можуть бути часті болі голови, в ділянці шиї та спини;

порушення сну у вигляді сонливості вдень, порушення засинання ввечері та поверхневий сон вночі;

неможливість сконцентруватися на роботі, порушення пам’яті та уваги;

підвищена дратівливість, чутливість та емоційність, які часто важко контролювати;

Важливо! Уся вище перелічена симптоматика є функціонального походження і при проведенні інструментальних та лабораторних методів дослідження всі показники зазвичай є в межах норми.

Як боротися з синдромом менеджера

Окрім препаратів, що допоможуть нормалізувати психічний стан, спеціалісти радять переглянути свої пріоритети і дещо змінити у житті.

Банальна фраза: ” Незамінних працівників не буває” є таки правдою. Окрім роботи Ви повинні бути хорошими мамою/батьком, дружиною/чоловіком, донькою, сестрою і так далі. Звичайно, робота є важливою, оскільки ми мусимо чимось заробляти на життя, але робота ніколи не повинна бути на першому місці у числі ваших приорітетів.

Ніколи не нехтуйте власним здоров’ям, а тим більше заради роботи. Ви мусите спланувати свій час таким чином, аби встигати мати час на себе, на свою сім’ю, а вже тоді на роботу. Кілька годин роботи після гарного відпочинку є набагато ефективнішими, аніж позіхання в офісі увесь день.

При виникненні будь-яких змін у стані свого здоров’я, зупиніться, візьміть лікарняний та відвідайте лікаря, або просто відпочиньте, якщо відчуваєте втому.

Почитайте про правила тайм менеджменту, або іншими словами вміння раціоналізувати свій час, визначити, що є першочерговим, а що другорядним і може почекати.

Навчіться бути відвертими і вміти відмовити, якщо колеги чи інші люди намагаються маніпулювати вами та зловживати вашою безвідмовністю. Допомагати іншим потрібно, але якщо це безвідповідальний колега, який перекладає на вас свою роботу вкотре за останній тиждень, то це ніщо інше як маніпуляція вашими почуттями і в даній ситуації необхідно навчитися говорити “Ні”.

Візьміть за правило роботи всю роботу на робочому місці і не брати завдання додому в прямому та в переносному значенні. Що мається на увазі в останньому? Не варто після робочого дня ще кілька годин обоговорювати труднощі та проблеми які, сталися сьогодні на роботі. Це змусить Вас знову переживати неприємну ситуацію, а також забирає той час, що міг би бути присвячений своїм близьким.

Припиніть зловживати кофеїном та енергетиками, для того щоб підвищити продуктивність своєї праці. Це допомагає, але на дуже короткий проміжок часу – далі іде ще більше виснаження та зменшення ресурсів вашого організму.

Навчіться переключатися! Займіться улюбленою справою, знайдіть собі хоббі.

Почніть займатися спортом, адже фізичні навантаження сприяють емоційній толерантності та витривалості. Пробіжка зранку, плавання чи піша ходьба після роботи є беззаперечно кориснішими аніж сидіння на дивані з пивом або телефоном увечері.

Пийте багато природньої води та намагайтеся споживати здорову їжу.

Хороший працівник — це насамперед здоровий працівник, сповнений сил, енергії та ентузіазму до праці, не забувайте про це і будьте здоровими, – радять фахівці

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