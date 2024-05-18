Ці симптоми бувають у багатьох – вони виявилися дефіцитом вітаміну D

З дефіцитом вітаміну D можуть бути пов’язані симптоми, які бувають у багатьох людей. Висновки науковців здивують, а комусь допоможуть вирішити проблему.

Дефіцит вітаміну D спостерігається як правило, у людей, які рідко виходять на вулицю і недоотримують необхідну дозу сонячного проміння. Така нестача може призводити до деформації кісток, що супроводжується больовими відчуттями. Поліпшити стан допоможуть препарати з вітаміном і часті прогулянки на свіжому повітрі.

Існує кілька симптомів нестачі цієї речовини в організмі, проте найпоширенішим лікарі називають хронічний біль в попереку.

Біль у попереку може бути пов’язаним з дефіцитом вітаміну D

В одному дослідженні вивчався зв’язок між рівнем вітаміну D і болями в спині у більш ніж 9000 літніх жінок. Було виявлено, що люди з дефіцитом вітаміну частіше страждали від таких болів, в тому числі і сильних, які різко обмежували повсякденну діяльність і впливали на якість життя. Крім того, вчені встановили, що люди з нестачею цієї речовини майже в два рази частіше відчували болі в кістках ніг, ребрах або суглобах в порівнянні з людьми з його нормальним рівнем в крові.

За словами дослідників, зв’язок між дефіцитом” сонячного ” вітаміну і болем в опорно-руховому апараті, особливо в області шиї, добре вивчена. Крім цього, було встановлено, що рівень цієї речовини безпосередньо впливає на стан м’язів, а його нестача викликає спазми.

Корекція рівня вітаміну D відіграє важливу роль у лікуванні хронічного болю в шиї і спині, а також м’язових спазмів у пацієнтів з дефіцитом вітаміну D, оскільки їх можна легко запобігти і вилікувати, – розповіли лікарі

Читайте також: 7 способів швидко зняти головний біль: так робила бабуся