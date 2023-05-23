Вихідні і свята у червні 2023 року – скільки відпочиватимуть українці

На українців чекають такі свята у червні як Трійця та День Конституції. Зазвичай на такі дні випадає декілька додаткових вихідних. Стало відомо, як будемо працювати і відпочивати у червні 2023 року

В перший місяць літа на українців чекають дві важливі дати: церковне свято Трійця та державне свято День Конституції. Чи будуть додаткові вихідні в червні 2023 року?

Про це розповідає НСН з посиланням на ТСН.

Від 19 травня 2023 року почав діяти Закон №3057, яким було подовжено воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні від 20 травня 2023 року ще на 90 діб (до 18 серпня 2023 року). Тому, згідно з законом України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, в червні не буде додаткових вихідних.

Кількість робочих і вихідних днів у червні 2023 року

В червні традиційно 30 днів, з них 22 дні будуть робочими, а 8 – офіційними вихідними (субота й неділя).

Тобто українці працюватимуть 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 і 30 червня. А відпочиватимуть 3 і 4, 10 і 11, 17 і 18, 24 і 25 червня.

На українців у перший місяць літа чекає кілька важливих подій. Зокрема, День захисту дітей (1 червня), Міжнародний день друзів (9 червня), День медичного працівника (18 червня), День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22 червня) та День Конституції України (28 червня).

А на вірян чекає одне з великих перехідних свят – Трійця (4 червня).

Державні, міжнародні та церковні свята у червні 2023 року

1 червня – День захисту дітей;

4 червня – Трійця, День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, Міжнародний день невинних дітей – жертв агресії, День господарських судів;

5 червня – Всесвітній день навколишнього середовища;

6 червня – День журналіста;

8 червня – Всесвітній день океанів;

9 червня – Міжнародний день друзів;

11 червня – День працівників легкої промисловості;

12 червня – День працівників фондового ринку;

14 червня – Всесвітній день донора;

17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою;

18 червня – День медичного працівника, День дільничного інспектора поліції;

19 червня – День фермера;

20 червня – Всесвітній день біженців;

22 червня – День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні;

23 червня – День державної служби ООН, День державної служби України;

25 червня – Міжнародний день моряка, День митника України;

26 червня – Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу;

28 червня – День Конституції України.

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