Коли Трійця у 2023 році: традиції, звичаї, обряди християнського свята

Трійця – одне із найважливіших християнських свят, присвячене триєдності Бога. Дата Трійці щороку змінюється та залежить від дати Великодня. НСН розповість, коли Трійця у 2023 році, які традиції, звичаї і обряди цього християнського свята.

В Україні Трійця має давні традиції, пов’язані із зеленню та плетінням вінків. Чимало у цього свята і заборон.

Коли Трійця у 2023 році

У 2023 році у християн східного обряду Трійця припадає на 4 червня. Цей день також називають Зелені святки або П’ятидесятниця на честь сходження Святого Духа і святкують на 50-й день після Великодня.

Християни західного обряду відзначать Трійцю на тиждень раніше, 28 травня. Причина різних дат у різниці між юліанським та григоріанським календарем.

Історія свята

Відповідно до Євангелія, свято з’явилося завдяки святим апостолам – учням Ісуса Христа. На 50 день після Великодня вони зібралися в Єрусалимі, як наказав їм за життя Ісус. Там на апостолів зійшов Святий Дух. Після Трійці апостоли здобули дар зцілення і пророцтва, а також заговорили різними мовами. Ці знання дав їм Бог, щоб його учні могли проповідувати Боже Слово у всьому світі.

Традиції і обряди на Трійцю

Цього дня православні віруючі відвідують служби у храмах та читають молебні. У церкві можна поставити свічки та помолитися за здоров’я рідних та близьких, а також попросити у Бога благословення.

За давньою українською традицією будинки та храми на Трійцю прикрашають зеленню. Молоді квіти, зелень та гілки дерев кладуть на підлогу і ставлять біля ікон. Віруючі освячують у церкві гілки берези чи лікарських рослин та приносять додому. Вірять, що якщо покласти вдома освячені гілки, то недуги та хвороби обійдуть родину.

На Трійцю православні обов’язково запрошують своїх рідних, друзів та знайомих у гості, де влаштовують пишні застілля. П’ятидесятниця не є пісним днем, тому можна готувати будь-які страви.

Згідно з народними прикметами, у цей день можна свататися, а також водити хороводи та співати пісні – у такий спосіб наші предки приваблювали удачу та зверталися до Бога з подяками.

Перед Трійцею важливо очистити свою оселю від негативної енергетики за допомогою генерального прибирання. Прибрати будинок слід заздалегідь, оскільки на свято заборонено перетруджуватися.

Що не можна робити на Трійцю

Як і в будь-яке церковне свято, є список того, що не можна робити на Трійцю. Цього дня заборонені:

сварки та плітки;

вживання алкоголю і сигарет;

заздрість, відмова в допомозі нужденним;

важка фізична праця,

шиття, в’язання.

Цього дня ніщо не має відволікати віруючих від молитви, дотримання традицій та Божих завітів.

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