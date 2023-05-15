Чому не можна обламувати гілки бузку – багато хто про це не знає

В Україні активно квітне бузок. І багатьом хочеться прикрасити своє приміщення гарними пахучими квітами. Але не всім відомо, що краще не обламувати гілки бузку.

Чому це не можна робити насправді, розповідає НСН з посиланням на УНІАН.

Чи можна рвати гілки бузку – думка біолога

Ботаніки стверджують, що якщо вам дуже хочеться обірвати кущ і принести додому кілька гілочок красивого бузку, то краще утриматися від такого імпульсу.

По-перше, ви завдаєте шкоди рослині, а по-друге, через свій порив позбавляєте оточуючих можливості насолодитися чудовим видом і запахом представника флори.

Думка про те, що бузок буде краще розвиватися і цвісти, якщо обламати його гілки – помилкова. Насправді, така регулярна процедура призведе до того, що рослина почне чахнути, а потім і зовсім загине. Кущ отримує травму – на місці обламаної гілки утворюється рана, куди може потрапити інфекція.

Якщо без букета бузку не обійтися – робіть це з найменшою шкодою для рослини. Вибирайте кущ, в якому багато суцвіть, зрізайте їх з тих гілок, які можна назвати зайвими. Не ламайте гілки, а орудуйте секатором, не залишаючи пеньків.

Чи можна рвати бузок додому за народними прикметами

Вважається, що суцвіття бузку приносять удачу, тому багато українців, бажаючи налагодити життя, приносять в квартиру букети. Бо вони нібито оберігають господарів будинку, проганяючи злих духів і потойбічних сутностей. Крім того, гарний букет наповнює квартиру чудовим ароматом.

Однак існують повір’я, відомі ще нашим бабусям, за якими в будинок ні в якому разі не можна приносити білий бузок.

Бо нібито квітка “виганяє” людину з житла, “притягує” біди і хвороби, “провокує” сварки між домочадцями, “відлякує” женихів від молодих дівчат.

Якщо вірити цим забобонам, то єдиний вид білого бузку, який безпечний для людини – це засушені квітки.

Вони, навпаки, оберігають власника від будь-якого негативного впливу, залучають удачу і навіть покращують захисні властивості організму.

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