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Хвороби плодових дерев – як розпізнати небезпеку (фото)

Журналіст
Хвороби плодових дерев
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Дерево – живий організм, який може хворіти і вражатися шкідниками. Щоб попередити хвороби плодових дерев потрібно постійно контролювати стан рослин і проводити профілактичні роботи. І тоді, яблуня, вишня, груша або абрикос потішать вас щедрим урожаєм.

Про ознаки деяких поширених захворювань дерев читайте далі в матеріалі НСН.

Чому хворіють дерева

Різновидів хвороботворних організмів безліч, пише greensad.ua. Вони неминуче присутні в навколишній природі. Дрібні комашки, гусениці, личинки є найголовнішими розповсюджувачами більшості хвороб.

Що може знизити імунний захист рослин

  • кліматичні катаклізми (посуха, сильні морози, град, повені);
  • механічні пошкодження цілісності кори, деревини;
  • недолік харчування в період активного росту;
  • нестача або надлишок вологи;
  • надлишок добрив, здатний привести до опіків коренів;
  • засилля комах — паразитів.

Навіть один з перерахованих факторів сприяє ослабленню захисних функцій плодових дерев, а їхня сукупність гарантовано призведе до розвитку захворювання.

сад-город

Профілактичні роботи в саду допоможуть уникнути зараження інфекційними хворобами. Щоб знизити ризик захворювань необхідно:

  • висаджувати в саду саджанці з перевірених розплідників;
  • боротися з бур’янами;
  • регулярно проводити обрізку, видаляти сухі та пошкоджені гілки, обробляти місця зрізу;
  • проводити весняну побілку стовбурів;
  • обробляти дерева бордоською рідиною, мідним купоросом ранньою весною;
  • регулярно видаляти опале листя і плоди;
  • рихлити ґрунт у пристовбурних колах.

Якщо, не дивлячись на всі зусилля і профілактичні роботи, дерево захворіло, то його необхідно терміново рятувати. Коли ситуація не критична, то можна спробувати застосувати трав’яні настої для боротьби з хворобами, але якщо потрібно миттєва дія, то краще скористатися хімічними препаратами.

Хвороби плодових дерев

Хвороб плодових дерев існує не мало, але кожна з них має свої ознаки, особливості та систему лікування.

Поширені захворювання плодових дерев – це парша, плодова гниль, бура плямистість листя, кореневий рак та інші.

Парша. Ранньою весною цією інфекцією пошкоджуються молоді листки: на них з’являються бурі плями, які призводять до того, що листя передчасно опадають. Плоди з такого дерева виходять потворними, з чорними бульбашками і крапочками.

Здуття також з’являються на пагонах і корі дерева. Така рослина росте дуже повільно, часто підмерзає взимку і неохоче цвіте. Збудник інфекції зимує в опалому листі і плодах у вигляді грибниці. Для боротьби з хворобою рекомендують згрібати все опале листя восени і спалювати його, перелопачувати ґрунт у пристовбурних колі.

сад-город

Плодова гниль викликана грибом, який найбільш поширений на плодах груші та яблуні. На плоді з’являються бурі плями, які швидко розростаються по всій площі. Через деякий час плоди стають чорними і м’якими і обпадають, або муміфікуються і можуть висіти в такому стані до наступного року. Розповсюджувачами даної хвороби є комахи та птахи, які ушкоджують плоди. Також зараження може наступити в результаті механічних травм, від ударів граду.

Бура плямистість або філлостіктоз листя – грибкове захворювання, яке характеризується невеликими плямами зі спорами на листі. Інфіковане дерево слабо розвивається і перебуває в ослабленому стані. Заражені листя опадає, але інфекція зимує в ґрунті до наступного року, якщо не зібрати всі інфіковані листя.

Чорний рак викликається грибом Sphaeropsis malorum, який вражає листя, плоди кору, штамб, скелетні гілки. На листі хвороба проявляється ранньою весною у вигляді чорних плям, на плодах – у вигляді чорної гнилі перед самим дозріванням.На корі з’являються червоні плями, на яких, з часом, утворюються пори.

Кора в цьому місці, через кілька років, обпадає і дерево гине. Небезпека даної інфекції в тому, що часто вона маскується під інші захворювання і коли вже чітко видно її ознаки – допомогти дереву неможливо. Тріщини, рани на корі, опіки, брак вологи і неправильна агротехніка сприяють зараженню даним видом інфекції. Найчастіше чорним раком уражаються старі дерева, у яких менш стійкий імунітет.

сад-город

Кореневий рак – ще один різновид небезпечної інфекції, яка вражає все дерево. Причиною зараження є механічні пошкодження кори. У першу чергу, дане захворювання проявляється на бідній і нейтральній або слабо кислій землі. Кислий ґрунт зупиняє розвиток хвороби.

Бактеріальний опік розвивається в сиру погоду. До зараження схильні дерева з пошкодженням кори. З цих місць виділяється рідина білого кольору, яка набуває форму павутинки і розносяться птахами на великі відстані. Від даної інфекції страждають суцвіття, бруньки, пагони дерева. Занести інфекцію можна і при обрізанні рослини садовими інструментами. При зараженні кори бактеріальним опіком, вона стає м’якою і містить білий екстракт.

Не раз доводилося спостерігати, як на вишні в’януть і всихають верхівки пагонів. Це – хлороз, хвороба, яка розвивається при відсутності в ґрунті заліза або при надлишках вапна. Причиною хлорозу може бути високе залягання ґрунтових вод, різке коливання добової температури. Дана інфекція різко знижує врожайність дерева і часто є причиною всихання скелетних гілок.

сад-город

Борошниста роса вражає листя, суцвіття і молоді, незрілі пагони. Головна ознака даної інфекції – білий  борошнистий наліт на зараженій поверхні, який, на початковому етапі, досить легко знімається. Якщо не вжити заходів, то заражені місця відмирають, і дерево погано розвивається.

Курчавість листя кісточкових культур – головна проблема садівників, які хочуть виростити якісні плоди персика, абрикоса, нектарина. Хвороба розвивається ранньою весною і проявляється в пожовтінні і кучерявості молодих листочків. Через кілька днів листя і зав’язь обсипаються. До даного виду захворювання схильні тільки молоді листочки, не старші двох тижнів.

Якщо володіти інформацією про перші ознаки інфекції і розуміти, як виглядає заражене дерево, то можна швидко підібрати якісний препарат для лікування. Догляд за садом – це складна і цікава робота.

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