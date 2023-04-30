Хвороби плодових дерев – як розпізнати небезпеку (фото)

Дерево – живий організм, який може хворіти і вражатися шкідниками. Щоб попередити хвороби плодових дерев потрібно постійно контролювати стан рослин і проводити профілактичні роботи. І тоді, яблуня, вишня, груша або абрикос потішать вас щедрим урожаєм.

Про ознаки деяких поширених захворювань дерев читайте далі в матеріалі НСН.

Чому хворіють дерева

Різновидів хвороботворних організмів безліч, пише greensad.ua. Вони неминуче присутні в навколишній природі. Дрібні комашки, гусениці, личинки є найголовнішими розповсюджувачами більшості хвороб.

Що може знизити імунний захист рослин

кліматичні катаклізми (посуха, сильні морози, град, повені);

механічні пошкодження цілісності кори, деревини;

недолік харчування в період активного росту;

нестача або надлишок вологи;

надлишок добрив, здатний привести до опіків коренів;

засилля комах — паразитів.

Навіть один з перерахованих факторів сприяє ослабленню захисних функцій плодових дерев, а їхня сукупність гарантовано призведе до розвитку захворювання.

Профілактичні роботи в саду допоможуть уникнути зараження інфекційними хворобами. Щоб знизити ризик захворювань необхідно:

висаджувати в саду саджанці з перевірених розплідників;

боротися з бур’янами;

регулярно проводити обрізку, видаляти сухі та пошкоджені гілки, обробляти місця зрізу;

проводити весняну побілку стовбурів;

обробляти дерева бордоською рідиною, мідним купоросом ранньою весною;

регулярно видаляти опале листя і плоди;

рихлити ґрунт у пристовбурних колах.

Якщо, не дивлячись на всі зусилля і профілактичні роботи, дерево захворіло, то його необхідно терміново рятувати. Коли ситуація не критична, то можна спробувати застосувати трав’яні настої для боротьби з хворобами, але якщо потрібно миттєва дія, то краще скористатися хімічними препаратами.

Хвороби плодових дерев

Хвороб плодових дерев існує не мало, але кожна з них має свої ознаки, особливості та систему лікування.

Поширені захворювання плодових дерев – це парша, плодова гниль, бура плямистість листя, кореневий рак та інші.

Парша. Ранньою весною цією інфекцією пошкоджуються молоді листки: на них з’являються бурі плями, які призводять до того, що листя передчасно опадають. Плоди з такого дерева виходять потворними, з чорними бульбашками і крапочками.

Здуття також з’являються на пагонах і корі дерева. Така рослина росте дуже повільно, часто підмерзає взимку і неохоче цвіте. Збудник інфекції зимує в опалому листі і плодах у вигляді грибниці. Для боротьби з хворобою рекомендують згрібати все опале листя восени і спалювати його, перелопачувати ґрунт у пристовбурних колі.

Плодова гниль викликана грибом, який найбільш поширений на плодах груші та яблуні. На плоді з’являються бурі плями, які швидко розростаються по всій площі. Через деякий час плоди стають чорними і м’якими і обпадають, або муміфікуються і можуть висіти в такому стані до наступного року. Розповсюджувачами даної хвороби є комахи та птахи, які ушкоджують плоди. Також зараження може наступити в результаті механічних травм, від ударів граду.

Бура плямистість або філлостіктоз листя – грибкове захворювання, яке характеризується невеликими плямами зі спорами на листі. Інфіковане дерево слабо розвивається і перебуває в ослабленому стані. Заражені листя опадає, але інфекція зимує в ґрунті до наступного року, якщо не зібрати всі інфіковані листя.

Чорний рак викликається грибом Sphaeropsis malorum, який вражає листя, плоди кору, штамб, скелетні гілки. На листі хвороба проявляється ранньою весною у вигляді чорних плям, на плодах – у вигляді чорної гнилі перед самим дозріванням.На корі з’являються червоні плями, на яких, з часом, утворюються пори.

Кора в цьому місці, через кілька років, обпадає і дерево гине. Небезпека даної інфекції в тому, що часто вона маскується під інші захворювання і коли вже чітко видно її ознаки – допомогти дереву неможливо. Тріщини, рани на корі, опіки, брак вологи і неправильна агротехніка сприяють зараженню даним видом інфекції. Найчастіше чорним раком уражаються старі дерева, у яких менш стійкий імунітет.

Кореневий рак – ще один різновид небезпечної інфекції, яка вражає все дерево. Причиною зараження є механічні пошкодження кори. У першу чергу, дане захворювання проявляється на бідній і нейтральній або слабо кислій землі. Кислий ґрунт зупиняє розвиток хвороби.

Бактеріальний опік розвивається в сиру погоду. До зараження схильні дерева з пошкодженням кори. З цих місць виділяється рідина білого кольору, яка набуває форму павутинки і розносяться птахами на великі відстані. Від даної інфекції страждають суцвіття, бруньки, пагони дерева. Занести інфекцію можна і при обрізанні рослини садовими інструментами. При зараженні кори бактеріальним опіком, вона стає м’якою і містить білий екстракт.

Не раз доводилося спостерігати, як на вишні в’януть і всихають верхівки пагонів. Це – хлороз, хвороба, яка розвивається при відсутності в ґрунті заліза або при надлишках вапна. Причиною хлорозу може бути високе залягання ґрунтових вод, різке коливання добової температури. Дана інфекція різко знижує врожайність дерева і часто є причиною всихання скелетних гілок.

Борошниста роса вражає листя, суцвіття і молоді, незрілі пагони. Головна ознака даної інфекції – білий борошнистий наліт на зараженій поверхні, який, на початковому етапі, досить легко знімається. Якщо не вжити заходів, то заражені місця відмирають, і дерево погано розвивається.

Курчавість листя кісточкових культур – головна проблема садівників, які хочуть виростити якісні плоди персика, абрикоса, нектарина. Хвороба розвивається ранньою весною і проявляється в пожовтінні і кучерявості молодих листочків. Через кілька днів листя і зав’язь обсипаються. До даного виду захворювання схильні тільки молоді листочки, не старші двох тижнів.

Якщо володіти інформацією про перші ознаки інфекції і розуміти, як виглядає заражене дерево, то можна швидко підібрати якісний препарат для лікування. Догляд за садом – це складна і цікава робота.

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