Що робити, якщо жовтіє листя цибулі і часнику – які можуть бути причини

Часто дачники стикаються з тим, що рослини на городі в’януть. Наприклад, передчасно жовтіє листя цибулі і часнику. І причин тут може бути кілька, пише НСН.

В яких випадках жовтіє листя рослин:

Недостача або перевищення зволоження ґрунту. Якщо ґрунт занадто сухий або, навпаки, занадто мокрий, це може призвести до жовтіння листя цибулі та часнику.

Недостача поживних речовин. Якщо ґрунт не містить достатньо поживних речовин, це може призвести до жовтіння листя цибулі та часнику.

Пошкодження кореневої системи. Якщо коренева система цибулі або часнику пошкоджена, це може призвести до жовтіння листя.

Хвороби та шкідники. Деякі хвороби та шкідники можуть призвести до жовтіння листя цибулі та часнику.

Полив

Цибуля і часник – невибагливі, смачні і корисні культури вирощуються практично на кожному городі. Одним з основних умов отримання доброго врожаю є правильний їх полив. Як і будь-які інші цибулинні рослини, ці культури абсолютно не переносять ні застою води, ні її нестачі.

Поливайте рослини 2 рази на тиждень з розрахунку 8 л води на 1 кв. м. Проводити полив бажано вранці, водою не холодніше 18°С.

У літній період дотримується дещо інший режим поливу, оскільки культура починає нарощувати і перо і цибулини. Починаючи з червня цибулю поливають рідше, ніж у травні. Зазвичай рослини потребують поливу раз в тиждень-десять днів. При цьому полив повинен бути більш рясним, ніж у весняний час. Для кожного квадратного метра витрачається приблизно 10-12 літрів води.

Що робити, коли не вистачає поживних речовин

Грунт. Щоб його розкислити, потрібно розвести 3 ст. л. кальцієвої селітри у 10 л води, пролити мінімум по склянці. Або 2 склянки золи розвести окропом і вилити у відро води.

Нестача азоту. Цибулеве пір’я стає жовтуватим або світло-зеленим, а кінчики біліють. Слід обприскувати листя надвечір нашатирним спиртом (3 ст. л. на 10 л води) або підживити по ґрунту кальцієвою селітрою — 3 ст. л. на 10 літрів води.

Нестача міді. Зазвичай кінчики біліють через надмірність торфу у грунті. Потрібно полити розчином хлорокису міді (1 ч. л. в 5 л води (0,1%-ний розчин)). Можна мідний купорос чи бордоську рідину.

Нестача калію. При цьому одночасно лист трохи закручується. Підживити хлористим калієм, розвівши 3 ст. л. на 10 л води та поливши по 1 склянці під кожну рослину.

Рослини рекомендують підгодовувати ближче до вечора. За сухої погоди спочатку потрібно їх добре полити водою.

Як позбавитися шкідників та хвороб

Запам’ятайте, що захистити від шкідника та хвороби може лише дотримання сівозміни, протруювання посадкового матеріалу і глибока перекопка землі укупі з видаленням всіх рослинних залишків.

Чергуйте рядки цибулі і часнику з морквяними — вони відлякують один від одного шкідників своїми запахами.

Якщо проявляються ознаки захворювання, уражену рослину необхідно видалити з гряди і спалити, у жодному разі не вживаючи в їжу навіть ті його частини, що виглядають здоровими.

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