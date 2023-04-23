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Що робити, якщо жовтіє листя цибулі і часнику – які можуть бути причини

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Що робити, якщо жовтіє листя цибулі і часнику – які можуть бути причини
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Часто дачники стикаються з тим, що рослини на городі в’януть. Наприклад, передчасно жовтіє листя цибулі і часнику. І причин тут може бути кілька, пише НСН.

В яких випадках жовтіє листя рослин:

  • Недостача або перевищення зволоження ґрунту. Якщо ґрунт занадто сухий або, навпаки, занадто мокрий, це може призвести до жовтіння листя цибулі та часнику.
  • Недостача поживних речовин. Якщо ґрунт не містить достатньо поживних речовин, це може призвести до жовтіння листя цибулі та часнику.
  • Пошкодження кореневої системи. Якщо коренева система цибулі або часнику пошкоджена, це може призвести до жовтіння листя.
  • Хвороби та шкідники. Деякі хвороби та шкідники можуть призвести до жовтіння листя цибулі та часнику.

Полив

Цибуля і часник – невибагливі, смачні і корисні культури вирощуються практично на кожному городі. Одним з основних умов отримання доброго врожаю є правильний їх полив. Як і будь-які інші цибулинні рослини, ці культури абсолютно не переносять ні застою води, ні її нестачі.

сад-город

Поливайте рослини 2 рази на тиждень з розрахунку 8 л води на 1 кв. м. Проводити полив бажано вранці, водою не холодніше 18°С.

У літній період дотримується дещо інший режим поливу, оскільки культура починає нарощувати і перо і цибулини. Починаючи з червня цибулю поливають рідше, ніж у травні. Зазвичай рослини потребують поливу раз в тиждень-десять днів. При цьому полив повинен бути більш рясним, ніж у весняний час. Для кожного квадратного метра витрачається приблизно 10-12 літрів води.

Що робити, коли не вистачає поживних речовин

Грунт. Щоб його розкислити, потрібно розвести 3 ст. л. кальцієвої селітри у 10 л води, пролити мінімум по склянці. Або 2 склянки золи розвести окропом і вилити у відро води.

Нестача азоту. Цибулеве пір’я стає жовтуватим або світло-зеленим, а кінчики біліють. Слід обприскувати листя надвечір нашатирним спиртом (3 ст. л. на 10 л води) або підживити по ґрунту кальцієвою селітрою — 3 ст. л. на 10 літрів води.

Нестача міді. Зазвичай кінчики біліють через надмірність торфу у грунті. Потрібно полити розчином хлорокису міді (1 ч. л. в 5 л води (0,1%-ний розчин)). Можна мідний купорос чи бордоську рідину.

Нестача калію. При цьому одночасно лист трохи закручується. Підживити хлористим калієм, розвівши 3 ст. л. на 10 л води та поливши по 1 склянці під кожну рослину.

Рослини рекомендують підгодовувати ближче до вечора. За сухої погоди спочатку потрібно їх добре полити водою.

сад-город

Як позбавитися шкідників та хвороб

Запам’ятайте, що захистити від шкідника та хвороби може лише дотримання сівозміни, протруювання посадкового матеріалу і глибока перекопка землі укупі з видаленням всіх рослинних залишків.

Що робити, якщо жовтіє листя цибулі і часнику – які можуть бути причини

Чергуйте рядки цибулі і часнику з морквяними — вони відлякують один від одного шкідників своїми запахами.

Якщо проявляються ознаки захворювання, уражену рослину необхідно видалити з гряди і спалити, у жодному разі не вживаючи в їжу навіть ті його частини, що виглядають здоровими.

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