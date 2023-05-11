Що чекає на чоловіків, які виїхали з України до оголошення загальної мобілізації – важливе попередження

В Україні вже всьоме продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. При цьому багато українських чоловіків перебувають за кордоном. Стало відомо, що чекає на чоловіків, які виїхали з України ще до війни

Багато людей переймаються, чи будуть їх карати при поверненні до України.

Для тих чоловіків, які виїхали за кордон у перший день повномасштабного вторгнення до оголошення загальної мобілізації або ще до війни, озвучили важливу інформацію. Йдеться про те, чи штрафуватимуть їх під час повернення в Україну.

Про це розповідає НСН з посиланням на Акценти

За словами юристів, таких чоловіків не мали б штрафувати під час повернення в Україну, адже обмежень для виїзду до війни не було, а в перший день вторгнення заборону виїздити за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років ще не ввели.

Що чекає на чоловіків, які виїхали з України до оголошення загальної мобілізації

Якщо ж чоловіки виїхали за кордон законно і не порушували нічого, то адміністративна чи кримінальна відповідальність після повернення їм не загрожує.

Юристи пояснюють, що відповідальність може настати тільки в тому випадку, якщо чоловіки скоїли правопорушення або ж проступку під час перетину кордону.

Як ми розповідали раніше, глава МЗС України Дмитро Кулеба зробив припущення, що буде, якщо Україна під час контрнаступу не звільнить всі території

У спілкуванні з журналістами, глава МЗС України висловив припущення щодо того, а що буде, якщо ми не звільнимо усі території під час контрнаступу. Адже всі покладають надії, що цього разу контрнаступ дозволить якщо не вийти на кордони 1991 року, то бодай відкинути ворога на позиції 23 лютого 2022 року.

“Не вважайте цей контрнаступ останнім, тому що ми не знаємо, що з нього вийде. І якщо нам вдасться цим контрнаступом звільнити наші території, то врешті-решт ви скажете: так, він був останнім, а якщо ні, то це означає, що треба готуватися до наступного контрнаступу”, – зазначив Кулеба

Тим часом наші партнери та союзники наголошують на тому, що Україна має все необхідне для контрнаступу. Зробив акцент на цьому держсекретар США Ентоні Блінкен.

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