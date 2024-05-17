Команда Деполь Україна надає різні види допомоги для тих, хто евакуюється з Харківщини. Які види підтримки можуть отримати біженці

Деполь Україна всебічно готовий підтримати тих, хто евакуюється з Харківщини

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Деполь Україна

Бойові дії на Харківщині знову змушують тисячі людей покидати свої домівки. Команда Deрaul Україна у Харкові вже готова надавати допомогу.

«Команда Деполь готова надати психологічну, гуманітарну та грошову допомогу! Наша місія – допомагати тим, хто постраждав. Команда готова стати для вас підтримкою у найскладніший момент», – йдеться в повідомленні.

Грошова, гуманітарна та психологічна допомога для тих, хто евакуюється з Харківщини

Як отримати допомогу

Українці, які змушені тікати з власного дому, завжди можуть звернутися за номером гарячої лінії Деполь Україна 0 800 300 017

«Наша місія – допомагати тим, хто постраждав. Наша команда готова стати для вас підтримкою у найскладніший момент», – наголошують в Деполь Україна.

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