Гуманітарна допомога від спільноти Святого Егідія у трьох містах: як і хто може отримати

Гуманітарна допомога від спільноти Святого Егідія надається у трьох великих містах України, де багато внутрішньо переміщених осіб. Розповідаємо, як і хто та яку саме допомогу може отримати.

Спільнота Святого Егідія – християнська організація, яка надає допомогу ВПО, що проживають у Києві, Львові та Івано-Франківську.

Надаються продуктові набори, засоби гігієни, новий одяг та взуття.

Гуманітарна допомога від спільноти Святого Егідія у Києві

Сьогодні 06.05 відкривається реєстрація в Телеграм каналі спільноти для допомоги переселенцям у Києві:

о 15:00 реєстраця для “нових” (Либідська) тепер “нові” вважаються не тільки ті, що жодного разу не отримував допомогу, а й всі ті, хто отримав її до 01.04.2024р

о 18:00 реєстрація для всіх (Троєщина)

Як можна отримати допомогу

Умови реєстрації

1.Ви і члени вашої сім’ї можете спробувати зареєструватись не частіше, ніж раз на місяць, лише в одному з наших центрів допомоги.

2.Зареєструватись можна за посиланнями, яке публікується в Телеграм каналі спільноти у Києві публікується щонеділі о 15:00 та о 18:00, Львів, Івано-Франківськ – відкривається по середах після 12:00.

3.Якщо ви допомагаєте реєструватись комусь заповнюйте дані з їх номером телефону, довідки, емейлом.

4.Реєстрація когось на Ваші дані – буде анулюватись. Уважно слідкуйте за заповненням форми – некоретні дані, або їх повна відсутність (частітіше за все неповний номер довідки ВПО, або його відсутність) – привід для скасування реєстрації.

5.Якщо Ви отримуєте допомогу для всієї родини, то достатньо реєструватися одному члену родини, але потрібно буде пред’явити оригінали документів всіх членів родини:

Довідку ВПО;

паспорт;(свідоцтво про народження)

РНОКПП (ІПН)

6.Відтепер, задубльовані реєстрації будуть скасовуватись усі, а не вибірково. Тому, перед тим як зареєструватись ще раз, переконайтесь, що маєте можливість скасувати одну зі своїх реєстрацій самостійно.

7.Спільнота не переносить реєстрації з дня на день, тому реєструйтесь на той день, коли вам зручніше прийти.

Куди звертатися

Більш детальна інформація, умови отримання, час, реєстраційні форми розміщуються в Телеграм каналі спільноти

Читайте також: Грошова допомога від ООН у 2024 році: хто, де і як може зареєструватися на виплату