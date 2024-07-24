Держава отримуватиме більше інформації про ВПО: що придумали Мінсоцполітики і Мінюст

Держава зможе отримувати більше інформації про ВПО. Мінсоцполітики і Мінюст домовилися обмінюватися даними, зокрема, про боржників серед внутрішньо-переміщених осіб. Розповідаємо про це детальніше.

Інформацію надали у Міністерстві соціальної політики

Міністерство соціальної політики України та Міністерство юстиції України уклали два договори про інформаційну взаємодію. Вони передбачають, що Мінсоцполітики передаватиме дані про внутрішньо переміщених осіб, а Мін’юст зі свого боку – про боржників.

Що це дасть?

Завдяки обміну інформацією державним та приватним виконавцям не потрібно буде більше надсилати листами запити до Мінсоцполітики, щоб уточнити інформацію про внутрішньо переміщених осіб, які є боржниками. Отримувати відомості про боржників з числа ВПО, зокрема про фактичне місце їхнього проживання, вони зможуть в електронній формі – заощаджуючи час та бюджетні кошти.

Так, від ресурсу Мін’юсту – Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) – направлятимуть запити до ресурсу Мінсоцполітики – Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС). Це дозволить державним та приватним виконавцям оперативно отримувати необхідні дані про боржників, які стоять на обліку ВПО, а отже виконувати рішення судів та інших органів.

Водночас від ресурсу Мінсоцполітики зможуть направляти запити до ресурсу Мін’юсту щодо боржників, а саме отримувати відомості про факт несплати аліментів. Це дозволить у майбутньому через ЄІССС без додаткових зусиль працівника призначати та виплачувати державну тимчасову допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме.

Більше інформації про ВПО

«Ми продовжуємо розвивати Єдину інформаційну систему соціальної сфери та наближаємося до амбітної мети – побудови необхідної кількості обмінів з іншими держреєстрами і системами для повної автоматизації отримання і верифікації всіх необхідних даних. Взаємний обмін інформацією з Мін’юстом зробить так, щоб працівникам було зручно, інформація швидко опрацьовувалася, а громадяни отримували більш якісні послуги», – сказав Костянтин Кошеленко, заступник Міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Для реалізації обміну вже йдуть активні перемовини з партнерами, щоб залучити фінансування.

«Цифровізація виконавчого провадження, тобто перехід на електронний формат його здійснення, є одним із пріоритетних напрямів в роботі Мін’юсту. Ми постійно працюємо над удосконаленням уже запроваджених електронних інформаційних взаємодій з державними органами, а також над їх розширенням. Запровадження взаємодії з Мінсоцполітики надасть можливість оперативно отримувати інформацію про ВПО, що в свою чергу значно оптимізує процес примусового виконання рішень та підвищить ефективність їх виконання, скоротить матеріальні та трудові ресурси, а головне – дозволить прискорити своєчасне, повне та фактичне виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)», – прокоментував Єгор Разогрєєв, генеральний директор Директорату цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Міністерства юстиції України

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