Кабінет міністрів змінив порядок бронювання від мобілізації військовозобов’язаних. Працівники яких сфер економіки отримають бронь

Працівники критично важливих підприємств ПЕК та ІТ будуть бронюватися без обмежень.

По це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на постанову від 14 травня 2024 р. № 555.

Згідно з документом, військовозобов’язані працівники підприємств паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго, та підприємств, які надають електронні комунікаційні послуги, що визначені Мінцифри критично важливими, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Повідомляється, що до цих підприємств не застосовуватимуться обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

В Україні змінили порядок бронювання від мобілізації – працівники яких підприємств отримають бронь

Також бронь отримають працівники підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, виготовлення та/або постачання обладнання, надають послуги, проводять інші інженерно-технічні заходи для забезпечення безперебійного функціонування Об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України.

Бронювання від мобілізації

Під час воєнного стану працівники критично важливих підприємств, органів державної влади можуть отримати бронь від мобілізації.

Зараз діє порядок Кабміну затверджений на початку 2023 року. Але уряд повинен змінити його найближчими днями на виконання нового закону про мобілізацію.

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