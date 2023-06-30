В Україні зросли тарифи на воду з 1 липня: нові ціни для 34 водоканалів

В Україні зросли тарифи на воду з 1 липня для 34 водоканалів, передає НСН. Відповідне рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні 29 червня. Зазначимо, що, згідно із рішенням, вода у деяких регіонах найближчим часом подорожчає двічі – наступне підвищення буде з 1 вересня.

Отже, українцям затвердили підвищення тарифів на холодну воду та водовідведення з 1 липня та 1 вересня. Зростання цін вже відкладали кілька разів – 1 січня, потім 1 березня, і потім ще й 1 червня. Тепер рішення ухвалено, вартість води зросте в середньому на 32% (залежно від водоканалу).

«На відкритому засіданні комісії схвалено проекти постанов, які передбачають встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2023 рік. Після схвалення розрахунки тарифів були актуалізовані. Вони врахували компенсацію вартості електричної енергії з початку 2023 року, що вплинуло на зростання. Середньозважене зростання склало 32%, на деяких підприємствах вище за середнє», — зазначив директор Департаменту з регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення Артем Чумак

Він уточнив, що таким підприємствам пропонують встановити тарифи двома етапами. На першому (з 1 липня до 31 серпня 2023 року) на зміну тарифів вплинуть такі фактори, як збільшення вартості електроенергії; зростання вартості реагентів; зміна обсягів реалізації. На другому (з 1 вересня 2023 року — зміна оплати праці; актуалізація витрат на виконання зобов’язань за кредитними угодами з міжнародними фінансовими організаціями).

Ціни будуть підняті для 34 підприємств. Серед них водоканали у таких містах:

Київ – тариф на воду збільшиться на 10,75 грн, до 41,136 грн за куб. м (централізоване водопостачання 22,884 грн. + централізоване водовідведення 18,252 грн);

Одеса – сумарно ціна зросте із 35,15 до 44,86 грн за кубометр;

Вінниця – за постачання води та водовідведення платити доведеться не 25,62 грн, а 47,75 грн за куб;

Дніпро – тариф підвищується з 31,36 до 38,79 грн за кубометр;

Ужгород – платити доведеться 54,57 грн за кубометр.

Старі тарифи залишаться у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях. Тут, як ми повідомляли раніше, вирішили не піднімати ціни через те, що на цих територіях продовжуються бойові дії, а більшість населених пунктів постраждали від дій окупантів

Також більше не почнуть платити ті, хто отримує житлові субсидії.

У НКРЕКП пояснювали: на зміну тарифів вплинуло зменшення обсягів реалізації, які було враховано у чинних тарифах. Зокрема, на 2,03 млн куб, або на 10,43% із централізованого водопостачання та на 1,3 млн кубів (7,48%) централізованого водовідведення.

Крім того, на 12-13% зросли витрати водоканалів на електроенергію. На 20-29% збільшились і витрати на оплату праці.

В Україні зросли тарифи на воду: нові ціни для 34 водоканалів

Нижче – нові ціни. Увага! Вони вказані без ПДВ, тобто до них треба додати ще 25%

Водоканали, для яких тариф підвищується у один етап

Водоканали, для яких тариф підвищуватиметься у два етапи

Нижче у вкладенні більш детальна інформація з офіційного сайту регулятора щодо підвищення тарифів на воду.

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