В Україні з 1 липня 2023 року будуть підвищені тарифи на воду. Однак в трьох областях суми у платіжках не зміняться

З 1 липня в Україні підвищено вартість водопостачання та водовідведення. Однак в трьох областях розмір платіжок для українців – не зміниться.

Про це повідомляє НСН з посиланням на НКРЕКП.

Тарифи на воду не підвищили у трьох областях України

Про це йдеться в проєкті постанови Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Мова йде про Херсонську, Миколаївську та Харківську області. Це пов’язано з тим, що на їх території тривають бойові дії, а більшість населених пунктів постраждала від дій окупантів.

Також не зміниться сума у платіжках для тих, хто отримує субсидії, через те, що вони будуть автоматично перераховані.

Варто зауважити, що в інших областях тариф на воду буде підвищено у два етапи – 1 липня та 1 вересня.

Дане рішення було прийнято засіданні НКРЕКП у четвер, 29 червня. Воно пов’язане зі значним здорожчанням електроенергії та реагентів для очищення води.

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