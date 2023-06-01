Підвищення тарифів на воду для 35 водоканалів: що вирішила комісія

Як повідомлялось раніше, в Україні запланували підвищення тарифів на воду для 35 водоканалів. 31 травня Нацкомісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), розглядала відповідні проєкти. Що вона вирішила?

Нагадаємо, планувалося, що підвищення тарифів відбудеться вже з 1 червня 2023 року. Втім рішення відклали до 14 червня. Але це важко назвати гарною новиною, адже тарифи можуть підвищити ще більше, ніж планували.

Про те, що НКРЕКУ відклала питання на два тижні, повідомляє, посилаючись на засідання комісії, РБК-Україна, передає НСН.

Нагадаємо, що тарифи на холодну воду встановлюються окремо для кожного водоканалу. Тому залежно від регіону ціни відрізняються.

У таблиці нижче наведено нові тарифи для населення без ПДВ (окремо з водопостачання та водовідведення):

Це означає, що

Для ‘Вінницяоблканалу’ пропонується встановити тариф на рівні на рівні 47,75 гривень за кубометр із ПДВ (зараз 25,62).

Для КП “Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства” Нікопольської міської ради – 40.84 грн (зараз 33,6 грн)

Для ‘Луцькводоканалу’ – 32,24 гривень за кубометр із ПДВ (зараз 28,41), для ‘Дніпроводоканалу’ – 38,79 гривень за кубометр із ПДВ (зараз 31,36) тощо.

Найдорожча вода у Павлограді (Дніпропетровська область). Тут тариф пропонують підняти до 70,62 гривень за кубометр із ПДВ (зараз 53,66).

Для мешканців Одеси пропонують підняти тариф до 44,86 гривень за кубометр із ПДВ (зараз 35,15), для мешканців Києва – до 40,46 гривень за кубометр із ПДВ (зараз 30,38).

Чому підвищення тарифів на воду поки не відбулося

На засіданні голова НКРЕКУ Костянтин Ущаповський повідомив, що зараз на ринку електричної енергії фіксується значне коливання ціни. Тому члени комісії мають розглянути запуск процедури перегляду прайс-кепів (Price Cap).

Price Cap – це цінові обмеження, необхідні для того, щоб виробники не завищували ціни на продаж електроенергії на ринках на добу наперед і внутрішньодобовому ринку.

Під час розрахунку тарифів на воду закладалася ціна на електроенергію для водоканалів на рівні 3,20 гривень за кВт-год. Очевидно, що після перегляду прайс-кепів зросте ціна на ринку електроенергії, що призведе до ще більшого підвищення тарифів на воду.

Відповідно, комісія доручила підготувати нові розрахунки та повернеться до цього питання 14 червня.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України підняв тариф на електроенергію для побутових споживачів до 2,64 гривні за кВт-год. Рішення продиктоване підготовкою енергосистеми до осінньо-зимового періоду та дорогими ремонтами після російських атак.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, це мінімальний тариф, який дозволить зберегти енергетичну систему. Експерти ж вважають, що держава повністю ігнорує інтереси власників електроопалення, для яких з підвищенням тарифу суми в платіжках в опалювальний сезон зростуть не на сотні, а на тисячі гривень.

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