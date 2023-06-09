У ДТЕК розповіли про ситуацію в енергетичній системі України після підриву Каховської ГЕС. Чи можливі відключення світла внаслідок катастрофи

Енергетична система України перебуває у режимі адаптації.

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС в Україні можуть ввести відключення світла.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, розповідає НСН.

Сахарук зазначив, що енергетична система України переживає режим адаптації, зокрема, щоб зменшити об’єм води, що скидається в Каховське водосховище.

“Станції дають додаткову генерацію, щоб споживачі по всій країні не мали відключень світла. Попри це, у вечірній час може виникати дефіцит, а отже і обмеження Виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але ситуація в енергосистемі залишається непростою, а ввечері у зв’язку з обмеженою кількістю енергоблоків у роботі може виникати дефіцит потужності”, – йдеться у повідомленні.

Крім того. у ДТЕК додали, що наразі найбільше відключень світла у прифронтових районах, але вони не пов’язані з дефіцитом в енергосистемі.

Чи можливі відключення світла після підриву Каховської ГЕС – ДТЕК

Наразі виробництво електроенергії забезпечує потреби споживачів. Однак гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Триває літня ремонтна кампанія на енергоблоках теплових електростанцій. Тому просимо перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на ніч та день, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити її балансування.

Як відомо, 8 червня для балансування енергосистеми використовувалась аварійна допомога з Румунії та Польщі. Загальний обсяг допомоги склав 1200 МВт-год.

Запланований імпорт із Словаччини потужністю 40-249 МВт. Також є незначний експорт до Молдови потужністю 7-9 МВт.

Наслідки підтоплення

У Херсонській області за минулу добу заживили понад 5 тис. споживачів. Станом на ранок на Херсонщині загалом залишаються знеструмленими майже 24 тис. споживачів.

У Миколаївській області внаслідок підтоплення знеструмлено понад 2 тис. споживачів.

Обстріли України

Через пошкодження у розподільчих мережах, спричинені нічним ракетним обстрілом, є відключення електроенергії у Житомирській області. У Харківській області через вечірні та нічні обстріли є пошкодження у розподільчих мережах, ремонтні бригади почнуть відновлення після отримання дозволу від військових.

У Донецькій області за добу бригади обленерго відновили енергопостачання майже 17 тис. споживачів, які були знеструмлені через бойові дії. Бригади обленерго продовжують відновлювати живлення у Харківській та Сумській областях: за добу повернено енергопостачання понад 7 тис. споживачів на Харківщині та майже 500 споживачів на Сумщині.

У ДТЕК нагадали, як допомогти енергосистемі

Допомогти збалансувати енергосистему, особливо у вечірні години – з 19:00 до 22:00 – допоможе розумне споживання електроенергії.

Його правила прості:

переносьте використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч;

не вмикайте кілька потужних приладів одночасно;

вимикайте світло, виходячи з кімнати.

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