У що може перетворитися Каховське водосховище, коли піде вода – мапи 1943 року

У що може перетворитися Каховське водосховище, коли вода піде? Який вигляд мав Дніпро до побудови Каховської ГЕС.

Каховське водосховище було створене у 1955-1958 роках після введення в експлуатацію Каховської ГЕС, яка підняла рівень води на 16 метрів. Його довжина 230 км, воно тягнеться від Запоріжжя до Нової Каховки та має середню ширину у 9,4 км та найбільшу у 24 км, загальна площа 2155 кв. км, а об’єм 18,2 кубічним км.

Але ці параметри стосуються ситуації, коли існує гребля Каховської ГЕС. Й тепер це – минуле. Й наразі вода з Каховського водосховища просто витікає, а саме водосховище міліє. Зрештою Дніпро може повернутися до свого стану до побудови греблі у Новій Каховці. Який вигляд матиме ріка нижче Запоріжжя можливо побачити на мапах до 1955 року, які публікує НСН з посиланням на “Діфенс Експрес“.

У мережі є доволі детальні мапи 1943 року німецького генштабу, які дозволяють оцінити, що чекає Україну найближчим часом. Нижче – збірка з трьох таких мап району Запоріжжя, Кривого Рогу та Херсону, але маємо зазначити, що ці мапи не є надійним джерелом для моделювання. Зокрема вони не враховують функціонування каскаду ГЕС вище Запоріжжя.

Замість самого водосховища – величезні заболочені плавні, саме їх було затоплено під час формування водосховища, історично ця місцевість мала назву Великий Луг. Наразі серед річок України аналогічна місцевість добре видна на прикладі нижньої течії Десни.

Кардинальні зміни чекають на течію Дніпра поряд із Запоріжжям, де ширина Каховського водосховища найбільша.

Потенційна загроза – рівень води для охолодження Запорізької атомної електростанції, для чого використовується штучний ставок-охолоджувач. Наразі, відповідно до повідомлення “Енергоатому”, його рівень складає 16,6 метра, чого достатньо для функціонування ЗАЕС.

Своєю чергою район ЗАЕС на старих мапах виглядає наступним чином:

З огляду на мапу 1943 року, ЗАЕС фактично знаходиться на березі старого річища Дніпра. Також можливо навести німецький аерознімок від того ж року – ставок-охолоджувач знаходиться там, де колись був Дніпро. Але навряд для вірогідного прогнозування стара мапа та фото є надійним джерелом.

Минулий вигляд Дніпра у районі нижче Нікополя, Мар’янського, Осокорівки та Бабине:

А найменші зміни гідрографії скоріш за все очікують нижню частину Каховського водосховища:

Водночас підрив греблі Каховської ГЕС буде мати значно більші наслідки, з огляду на важливість Каховського водосховища для всього Півдня України. Мова йде про функціонування всіх гідротехнічних споруд регіону, які слугували для іригації та постачання води до населених пунктів, включно з усім поки що окупованим Кримом.

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