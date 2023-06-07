В “Укргідроенерго” повідомили, як можна зменшити масштаби катастрофи через підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня армія РФ здайснила підрив Каховської ГЕС. В “Укргідроенерго” знайшли спосіб, як зменшити масштаби катастрофи

Україна буде акумулювати воду на верхніх водосховищах, щоб спробувати зменшити масштаби катастрофи через підрив Каховської ГЕС.

Про це повідомляє НСН з посиланням на “Укргідроенерго”.

“Будемо акумулювати воду на верхніх водосховищах, аби хоч якось зменшити масштаби катастрофи”, – зазначив генеральний директор “Укргідроенерго” Ігор Сирота.

За його словами, станом на ранок 7 червня пік розливу води з Каховського водосховища пройшов.

Водночас стабілізація рівня в районах затоплення відбуватиметься у наступні чотири доби. Проте масштаби катастрофи залишаються надзвичайними.

“Ми ще не знаємо весь характер руйнувань. Зруйновано станцію, автодорожній та залізничний переїзд. Це складний гідровузол, який треба відбудувати якнайшвидше після деокупації. І ми вже сьогодні пропрацьовуємо варіанти будівництва станції”, – додав Сирота.

Як можна зменшити масштаби катастрофи через підрив Каховської ГЕС

Як мі розповідали раніше, в “Енергоатомі” повідомили, чи є ризики для ЗАЕС через підрив Каховської гідроелектростанції

Після підриву окупантами Каховської ГЕС ситуація на окупованій Запорізькій АЕС не стала критичною. Станція охолоджується за допомогою спеціальних ставків. Вода в них дійсно надходила з Каховського водосховища, проте через зупинку всіх енергоблоків рівень води в ставках зараз не потребує поповнення.

Про це повідомив президент “Енергоатому” Петро Котін.

“Ми не оцінюємо цю ситуацію як критичну, оскільки біля станції власний ставок-охолоджувач, відокремлений від Каховського водосховища”, – зазначив Котін.

За його словами, поки і ставок, і чаші басейнів системи безпеки тримають рівень води, який був до підриву дамби ГЕС.

“Якби блоки зараз працювали (а жоден не працює), тоді було б активне випаровування їх цих ставків. І рівень води поступово йшов би. Але навіть при роботі енергоблоків десь 1-1,5 місяці потрібно для того, щоб рівень води потрібно було збільшити. Оскільки блоки не працюють, з вересня не було жодного підживлення ставків”, – пояснив глава “Енергоатому”.

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