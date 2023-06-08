Підрив Каховської ГЕС, який здійснили російські окупанти, безумовно, найбільша техногенна катастрофа за останні десятиліття. Руйнування дамби матиме катастрофічні наслідки для екології та сільськогосподарських угідь.

Видання The Washington Post проаналізувало екологічні наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. І хоча всі ці дані й прогнози є попередніми, опитані виданням експерти змальовують похмуру картину, передає НСН.

Частину наслідків ― мор риби у змілілому Каховському водосховищі ― можна спостерігати вже сьогодні. Менш очевидне те, що в намулі з дна Каховського водосховища десятиліттями зберігалися різні токсини і навіть потенційно радіоактивні частки від часів аварії на ЧАЕС.

“Тепер є чималі шанси, що вони забруднять воду й території нижче за течією. Також паводок забруднить південь Херсонщини хімікатами з полів та промислових підприємств, які наразі затопило водою. Якою буде ця суміш і як вона відобразиться на здоровʼї людей і тварин, зараз годі прогнозувати”, кажуть експерти.

Іншим наслідком є те, що для значної кількості населення зникне можливість отримувати питну воду звичним шляхом ― із водозаборів Дніпра. Це можна компенсувати викачуванням підземних вод, але досить швидко ці джерела спорожніють, кажуть опитані WP екологи ― зокрема, з української громадської організації “Екодія”. Принаймні, забракне води для поливу полів.

Крім того, внаслідок затоплення до води потраплять токсини з вигрібних ям, каналізації та інші хімічні речовини, які були або в землі, або зберігались на затопленій території.

Окрема проблема ― міни, яких чимало і з тимчасово окупованого боку Дніпровського узбережжя, і з вільного.Найімовірніше, українські та російські військові мали карти встановлених мін. Тепер ці карти нерелевантні, й розміновувати території буде значно складніше.

Зменшення кількості води у Каховському водосховищі знищить багато місць нересту риби ― хоча її може побільшати в нижній течії Дніпра. Також під загрозою знищення екосистеми Олешківських пісків і Кінбурнської коси.

Під загрозою перебували тварини та заповідник “Асканія-Нова”. В організації Uanimals повідомили про загибель усіх тварин, крім качок та лебедів, які перебували на території зоопарку “Казкова діброва” в Новій Каховці.

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

За попередніми оцінками, на Херсонщині затоплено орієнтовно десять тисяч гектарів сільськогосподарських земель на правобережжі. В декілька разів більше — на лівому березі області, який зараз перебуває під окупацією.

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