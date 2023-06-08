Укргідроенерго розробляє проєкт зведення перекриття, щоб відновити рівень води у Каховському водосховищі до проєктної позначки до підриву ГЕС.

Про це НСН інформує з посиланням на пресслужбу Укргідроенерго.

Укргідроенерго спільно з проєктним інститутом Укргідропроєкт опрацьовує проєкт зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища для відновлення рівня води до проєктної позначки до підриву. Готується перелік першочергових завдань та робіт, йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на метр.

На даний час продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом. “Укргідроенерго спільно з Укренерго для подальшої збалансованої роботи енергосистеми опрацьовують можливі сценарії з урахуванням наслідків руйнування Каховської гідроелектростанції. Зокрема, для зменшення підтоплень коригується режим роботи гідроелектростанцій та накопичується вода вище Каховської ГЕС у інших водосховищах Дніпровського каскаду, інформує пресслужба компанії.

В Укргідроенерго зазначають, що Каховська ГЕС не могла зруйнуватися ударом ззовні.

В компанії пояснили, чому версія росіян про підрив дамби – не відповідає дійсності.

По-перше, Каховська ГЕС була спроєктована і побудована так, щоб витримати ядерний удар ззовні.

Скоріше за все, була замінована зсередини сама гребля та будівля ГЕС, де встановлені гідроагрегати для генерування електроенергії, пояснюють в Укргідроенерго.

Те, що була підірвана саме будівля ГЕС, свідчить про те, що росіяни хотіли зруйнувати всю ГЕС як енергооб’єкт загалом.

І наостанок в Укргідроенерго додали, що відбудувати ГЕС реально. Але цим питанням можливо буде займатися після деокупації територій.

Раніше ми писали про те, які наслідки може матиме прорив дамби Київської ГЕС.

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