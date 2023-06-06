Знищення Каховської ГЕС – в “Енергоатомі” розповіли про ризики для ЗАЕС

В “Енергоатомі” повідомили, чи є ризики для ЗАЕС через підрив Каховської гідроелектростанції

Після підриву окупантами Каховської ГЕС ситуація на окупованій Запорізькій АЕС не стала критичною. Станція охолоджується за допомогою спеціальних ставків. Вода в них дійсно надходила з Каховського водосховища, проте через зупинку всіх енергоблоків рівень води в ставках зараз не потребує поповнення.

Про це повідомив президент “Енергоатому” Петро Котін в ефірі всеукраїнського телемарафону, інформує НСН.

“Ми не оцінюємо цю ситуацію як критичну, оскільки біля станції власний ставок-охолоджувач, відокремлений від Каховського водосховища”, – зазначив Котін

За його словами, поки і ставок, і чаші басейнів системи безпеки тримають рівень води, який був до підриву дамби ГЕС.

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“Якби блоки зараз працювали (а жоден не працює), тоді було б активне випаровування їх цих ставків. І рівень води поступово йшов би. Але навіть при роботі енергоблоків десь 1-1,5 місяці потрібно для того, щоб рівень води потрібно було збільшити. Оскільки блоки не працюють, з вересня не було жодного підживлення ставків”, – пояснив глава “Енергоатому”

Він додав, що падіння рівня води у Каховському водосховищі передбачено у проєкті електростанції. Існують уже розроблені заходи, що робити на ЗАЕС у такому разі.

“Є альтернативні способи, як їх підживлювати, навіть якщо не буде води в Каховському водосховищі. Останній захід – підживлення зі свердловин, які є на майданчику ЗАЕС… На сьогодні прямої безпосередньої загрози немає. з нею порядок”, – резюмував Котін.

Як відомо, вночі 6 червня російські військові злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції за кілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка. Внаслідок руйнування дамби і вода, що не підлягає відновленню станції, в Каховському водосховищі почала стрімко спадати і під загрозою підтоплення опинилося понад 80 населених пунктів.

Підрив окупантами Каховської ГЕС впливатиме на ситуацію в енергосистемі та продовольчу безпеку, зазначають експерти. При цьому аварійні відключення світла не застосовуватимуться.

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