Підрив Каховської ГЕС, як очікується, не матиме суттєвих наслідків для української енергосистеми. Водночас вони можуть виникнути через підтоплення.

Про це повідомив експерт з енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп у коментарі Громадському, передає НСН.

«Суттєвих наслідків для енергосистеми це не матиме. Тут ключове — це підтоплення і його наслідки. Станом на зараз не зрозуміло, як глибоко зруйнована ця дамба, бо це буде визначати обсяги підтоплень», наголосив він.

Експерт каже, що сам підрив ГЕС для енергосистеми не є критичним. Мовляв, ключове, чого треба боятися, це наслідків підтоплення території.

«Питання охолодження Запорізької АЕС — це те, що найбільше викликало стурбованість. Але там поки все гаразд», додав він.

Підрив Каховської ГЕС – що ще відомо

В «Укргідроенерго» повідомили, що Каховська гідроелектростанція не підлягає відновленню після підриву російсько-окупаційними військами у ніч проти 6 червня. Внаслідок підриву машинної зали зсередини ГЕС повністю зруйновано.

За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних чотирьох днів. Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення.

А ще там вказують, що неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.

Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Український персонал ЗАЕС моніторить усі показники.

«Укргідроенерго» наразі продовжує аналізувати ситуацію, наші фахівці працюють над уточненням масштабів руйнування, швидкості та обсягів води. Інформація оновлюватиметься», додали там.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в етері «Радіо Свобода» заявила, що не вся дамба зруйнована:

«Є суттєве пошкодження ділянки, там де проривається вода. Обсяги цього руйнування дійсно великі […] Вони використали частину пошкоджень, щоб скинути воду. Кілька тижнів тому вже було підтоплення лівого берега, коли вони втратили навіть свій особовий склад там, де позаливало бліндажі, окопи та оборонні споруди вздовж лівого берега».

Ще новини України: Які наслідки матиме підрив Каховської ГЕС – всі деталі катастрофи