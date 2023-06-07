Стало відомо про перші жертви внаслідок затоплення Херсонської області після підриву Каховської ГЕС

Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук “Суспільному”, інформує НСН.

За його словами, в результаті потопу у місті попередньо загинули три людини.

“Є у нас уже один чоловік загиблий. В лікарню зараз привезли ще двох. Я думаю їх буде набагато більше. Багато людей прикутих до ліжка, були безногі, як безнога людина залізе на дах?” – розповів Рищук.

Також він заявив, що надвечір середи, 7 червня, російські військові нарешті ропочали евакуювати людей з дахів. Людей збирають у місцевій лікарні, де поруч знаходиться будинок культури і бомбосховище, але туди нікого не запускають.

Підрив Каховської ГЕС – стало відомо про перші жертви внаслідок затоплення

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на вівторок, 6 червня, російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС. В результаті її руйнування в Херсонській області почалися масштабні затоплення населених пунктів. Влада розпочала евакуацію населення з небезпечних місць.

Пізніше в Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Як відомо, після підриву росіянами Каховської ГЕС рівень води продовжує зростати. Очікується, що в подальшому буде збільшуватися не висота підтоплень, а ширина.

“Ми бачимо, що Каховське водосховище упало в рівні на 2,5 метри. В Херсоні підняття води на 5 метрів. Ще цю добу вона буде підійматися”, – сказав генеральний директор “Укргідроенерго” Ігор Сирота

За його словами, рівень спрацювання в Каховському водосховищі дещо призупиняється: якщо вчора спостерігали спрацювання від 30 до 40 см, то сьогодні це 5-7 см.

“Це говорить про те, що спрацювання буде не за чотири доби, а все ж розтягнеться в часі. Воно вже не буде нести таких катастрофічних наслідків, але може розширятися. Тобто буде збільшуватися не висота підтоплень, а ширина”,- додав Сирота

Ще новини України: Які наслідки матиме підрив Каховської ГЕС – всі деталі катастрофи