У Чернігові на одній з автостоянок чоловік стріляв у собаку із травматичного пістолета. Стало відомо, яке покарання йому загрожує

Зловмисник кілька разів вистрелив у собаку із травматичного пістолета. Правоохоронці зазначають, що він зробив це з “хуліганських мотивів”.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Головне управління поліції Чернігівської області

У поліції розповіли, що чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Злочин стався зранку 10 травня на одній з автостоянок Чернігова. 50-річний чоловік, який прийшов туди за своєю припаркованою машиною, з “хуліганських мотивів” кілька разів вистрелив із травматичної зброї по собаці, який був на території стоянки.

Чоловік з “хуліганських мотивів” стріляв у собаку в Чернігові – яке покарання йому загрожує

Охоронець відразу повідомив про цей випадок поліції, після чого на місце прибули правоохоронці.

“Зловмисник надав правдиві свідчення. Поліція вилучила у нього пістолет, з якого, ймовірно, були зроблені постріли. Зброю та набої направили на проведення експертних досліджень”, – зазначили у поліції.

Тварина отримала травми, однак вижила. Для надання медичної допомоги її доставили до ветеринарної клініки. Наразі собака в безпеці й загрози її життю немає.

Правоохоронці відкрили провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Чоловіку загрожує до трьох років ув’язнення.

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