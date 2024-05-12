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Тег:
ПодіїПольща

У Варшаві згорів торговий центр (фото, відео)

Автор -
Журналіст
У Варшаві згорів торговий центр (фото, відео)

В ніч на 12 травня у Варшаві згорів торговий центр «Marywilska 44». Загиблих і постраждалих немає.

Про це повідомили польські ЗМІ, передає сайт «новини України – НСН»

Відомо, що пожежа спалахнула близько 3-ї ночі. Рятувальники прибули на місце події через 11 після отримання повідомлення про пожежу у торговому центрі. На той час, будівля розміром 250 на 250 метрів згоріла дотла.  Частково обвалився дах комплексу.  До ліквідації пожежі залучили 78 одиниць спецтехніки і 254 вогнеборців.

За словами очільника Національної пожежної служби Польщі Маріуш Фелтиновського, вогонь міг швидко поширитися через скупчення легкозаймистих матеріалів. В основному текстилю. Точна причина пожежі невідома.

До приїзду рятувальників, люди намагалися потрапити у ТЦ, аби врятувати свій товар. У торговому центрі знаходилося близько 1400 приміщень. Здебільшого їх орендували представники країн Азії.

У Варшаві згорів торговий центр: фото

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