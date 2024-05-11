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Фінал Євробачення: де дивитися та як голосувати

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Журналіст
Фінал Євробачення

11 травня у Швеції відбудеться фінал Євробачення. Трансляцію  пісенного конкурсу можна подивитися в інтернеті.

Повідомляє сайт «новини України – НСН».

До фіналу цьогорічного конкурсу потрапили:

  • Швейцарія
  • Україна
  • Германія
  • Люксембург
  • Нідерланди
  • Ізраїль
  • Литва
  • Іспанія
  • Естонія
  • Ірландія
  • Латвія
  • Греція
  • Велика Британія
  • Норвегія
  • Італія
  • Сербія
  • Фінляндія
  • Португалія
  • Вірменія
  • Кіпр.

Голосування у цьому році буде проходити за новими правилами. Віддати свій голос можна буде двома способами:

  • у застосунку Eurovision Song Contest
  • через SMS (відправляйте номер учасника на 7576)

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За словами організаторів Євробачення,  глядачі з країн, які не беруть участі у конкурсі, матимуть змогу віддати бал за свого фаворита у рамках блоку «Решта світу» майже за 24 години до фіналу. При цьому онлайн-голосування розпочнеться на сайті www.esc.vote одразу після завершення другої генеральної репетиції в переддень фіналу

Фінал Євробачення: де дивитися

Трансляцію  пісенного конкурса можна буде подивитися:

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