Фінал Євробачення: де дивитися та як голосувати

11 травня у Швеції відбудеться фінал Євробачення. Трансляцію пісенного конкурсу можна подивитися в інтернеті.
Повідомляє сайт «новини України – НСН».
До фіналу цьогорічного конкурсу потрапили:
- Швейцарія
- Україна
- Германія
- Люксембург
- Нідерланди
- Ізраїль
- Литва
- Іспанія
- Естонія
- Ірландія
- Латвія
- Греція
- Велика Британія
- Норвегія
- Італія
- Сербія
- Фінляндія
- Португалія
- Вірменія
- Кіпр.
Голосування у цьому році буде проходити за новими правилами. Віддати свій голос можна буде двома способами:
- у застосунку Eurovision Song Contest
- через SMS (відправляйте номер учасника на 7576)
За словами організаторів Євробачення, глядачі з країн, які не беруть участі у конкурсі, матимуть змогу віддати бал за свого фаворита у рамках блоку «Решта світу» майже за 24 години до фіналу. При цьому онлайн-голосування розпочнеться на сайті www.esc.vote одразу після завершення другої генеральної репетиції в переддень фіналу
Фінал Євробачення: де дивитися
Трансляцію пісенного конкурса можна буде подивитися:
- на сайтах «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення»
- на Фейсбук-сторінках «Євробачення Україна», «Суспільне Мовлення», «Суспільне Культура», «Перший» і радіо «Промінь».
- На Youtube-каналі “Євробачення Україна” о 22:00 розпочнеться трансляція з коментаторської студії, де працюватиме Тімур Мірошниченко.
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