Фінал Євробачення: де дивитися та як голосувати

Повідомляє сайт «новини України – НСН».

До фіналу цьогорічного конкурсу потрапили:

Швейцарія

Україна

Германія

Люксембург

Нідерланди

Ізраїль

Литва

Іспанія

Естонія

Ірландія

Латвія

Греція

Велика Британія

Норвегія

Італія

Сербія

Фінляндія

Португалія

Вірменія

Кіпр.

Голосування у цьому році буде проходити за новими правилами. Віддати свій голос можна буде двома способами:

у застосунку Eurovision Song Contest

через SMS (відправляйте номер учасника на 7576)

За словами організаторів Євробачення, глядачі з країн, які не беруть участі у конкурсі, матимуть змогу віддати бал за свого фаворита у рамках блоку «Решта світу» майже за 24 години до фіналу. При цьому онлайн-голосування розпочнеться на сайті www.esc.vote одразу після завершення другої генеральної репетиції в переддень фіналу

Фінал Євробачення: де дивитися

Трансляцію пісенного конкурса можна буде подивитися:

Ще новини України: Півфінал Євробачення-2024 вже зараз: які шанси у України і де дивитися