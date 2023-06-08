Які наслідки матиме прорив дамби Київської ГЕС – відповідь експерта (відео)

Які наслідки для України матиме прорив дамби Київської ГЕС. Що буде з Києвом у разі катастрофи.

Про це розповів в ефірі “Київ 24” професор Інституту радіоактивності навколишнього середовища Фукусімського університету Марк Железняк, передає НСН.

“Якщо ми подивимось, що може трапитися в разі руйнування Київської дамби, ми бачимо, що найближчий масив – це Оболонь. Але ми не бачимо цілком затоплення Оболоні. Ми бачимо район затоплення Оболонських АЗ. Є деякі окремі місця в Києві, де не було завершено будівництво захисних дамб. Наприклад, Русанівські сади”, зазначив експерт.

За розрахунками експертів, вода може дістатися Русанівських садів у Києві, якщо дамбу буде зруйновано.

“У разі руйнування Київської ГЕС рівень води може піднятися на деяких територіях до 2,5-3 метрів. Це поступове зростання кількості води. Якщо люди піднімуться на другий поверх, то вони там пересидять”, додав експерт.

Які наслідки матиме прорив дамби Київської ГЕС. Відео

Нагадуємо, 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців постраждалих районів.

Як інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, на ранок 8 червня середнє підтоплення становить 5,61 метра. Під водою перебуває 600 квадратних кілометрів Херсонської області, з них 32% – правобережжя та 68% – лівий берег

У ДСНС кажуть, що станом на 08:00 евакуювали 1995 людей, із яких 103 – діти. Також врятовано 334 мирних жителів, зокрема 15 дітей. 168 українцям надано психологічну допомогу.

Станом на 08:00 8 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 13,05 м.

“Для зменшення підтоплень коригується режим роботи гідроелектростанцій та накопичується вода вище Каховської ГЕС в інших водосховищах Дніпровського каскаду. Укргідроенерго та Укргідропроєкт розробляють проєкт зведення перемички Каховського водосховища для відновлення рівня води до позначки до підриву”, звітує Укргідроенерго.

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