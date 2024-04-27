Голові РДА Броварів оголосили підозру за п’яне ДТП. Напередодні Володимир Майбоженко нетверезим врізався в натовп на пішохідному переході, через що постраждали 4 людини

Про це повідомили Офісі генпрокурора, передають Новини України – НСН.

Майбоженку вручили підозру за ч.2 ст.286-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

Голові РДА Броварів оголосили підозру за ДТП в нетверезому виді

Прокурори просять суд обрати голові райдержадміністрації Броварів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Слідство встановило, що 26 квітня в Броварах Володимир Майбоженко проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. Тестування показало вміст алкоголю в крові водія 2,31 проміле — це в 10 разів більше, ніж дозволено законом.

Чотирьох потерпілих, серед яких дитина, шпиталізували. У двох із них діагностували тяжкі тілесні ушкодження, вони перебувають у реанімаційному відділенні. Ще у двох — тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

На тлі інциденту керівник Київської ОДА Руслан Кравченко заявив, що Володимира Майбоженка звільнять. Кравченко також закликав правоохоронців якнайшвидше провести об’єктивне, неупереджене розслідування.

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