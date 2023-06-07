Науковець розповів, чим загрожує затоплення після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.

Території, які опинилися під водою, є не просто затопленими, а вже й забрудненими. Через це з’явився дуже високий ризик поширення інфекційних хвороб. Бо вода, яка вийшла з ГЕС, насичена хімічними й токсичними забруднювачами.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів директор Інституту водних проблем і меліорації Нацакадемії аграрних наук Михайло Яцюк, передає НСН.

“Вода, яка зійшла з водосховища – вона наситилася хімічним та токсичним забрудненням, важкими металами. Ці площі з екологічної точки зору є забрудненими. Рівень забруднення можна буде визначити шляхом лабораторного моніторингу після того, як вода зійде. Є багато засобів для очищення, але треба розуміти, що там активна зона бойових дій та є проблеми з доступом. Є ще одна величезна проблема – забруднюються підземні води, які споживаються місцевим населенням”, розповів нам Михайло Яцюк.

За його словами, є висока вірогідність того, що врожай на затоплених і підтоплених територіях теж уже є забрудненим.

Крім цього, фахівець звертає увагу на те, що наслідком підриву дамби може бути забруднення Чорного моря, зокрема поблизу Одеси.

“З водосховища вже витекло 2,5 мільярда кубічних метрів води, найближчими днями буде ще витікати. Тобто буде забруднення Чорного моря. Враховуючи напрямок руху, буде забруднюватися одеське Причорномор’я. Ми це побачимо візуально. Однозначно буде забруднення нафтопродуктами, це означає, що будуть відповідні плями. Але є і група важких металів, токсичних речовин, які візуально побачити неможливо, тільки під час лабораторного дослідження”, каже Михайло Яцюк.

До цього він додає наступне:

“Серйозно постраждала флора й фауна, яка потрапила в цей потік води. Скоріш за все, цей рух завершиться в Чорному морі. Все відкладеться на дні. Гірше буде, якщо зупиниться десь біля Одеси. Коли до моря потрапляє така пляма з нафтопродуктів, то для нього це надзвичайно величезний негативний вплив. Вся аквакультура може загинути”.

За словами Михайла Яцюка, риба та рештки біоорганізмів потрапили на заплаву.

“Зараз може розпочатися процес гниття, токсикації. Це вже буде не первинне, а вторинне забруднення”, уточнює він.

Як наслідок – холера та гепатит А

Про ризики виникнення інфекційних хвороб Михайло Яцюк каже, що вони є вкрай високими.

“Ризик виникнення інфекційних хвороб дуже високий. Річ у тому, що зараз для цього дуже сприятлива ситуація через температуру повітря, спеку. Дуже швидко можуть поширитися холера, ротавіруси, гепатит А. Все це цілком ймовірно. Щодо часу, через який такі хвороби можуть з’явитися – це може поширитися як швидко, так і згодом. Мінімізувати ризики можливо, якщо провести з населенням відповідну інформаційну роботу. Перше, що необхідно зробити – забезпечити населення питною водою. Якщо громадяни будуть використовувати місцеві джерела води, то ризики зростають у рази. Якщо безпечних джерел немає, то треба елементарно кип’ятити воду, очищати її”, рекомендує Яцюк.

Загроза для ЗАЕС

За словами Михайла Яцюка, загрози для Запорізької АЕС є.

“Але я оцінюю їх як не надто високими. Прямої загрози немає, але якщо не буде знайдено альтернативних варіантів для системи охолодження, то ризики будуть зростати. Зараз ситуація контрольована”, уточнює Яцюк.

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