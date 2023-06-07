Рівень води у Каховському водосховищі знижується. Скільки людей на Нікопольщині і в Дніпропетровській області загалом можуть залишитися без питної води.

Перше падіння рівня води в Каховському водосховищі відбулося ще взимку, коли росіяни пошкодили дамбу ГЕС. У лютому його глибина становила 13,7 м, тоді як нормальним показником є 16 м, пише НСН з посиланням на Економічну правду.

Через знищення Каховської ГЕС можуть виникнути проблеми з питною водою у населених пунктах, прив’язаних до Каховського водосховища.

Найбільший серед них – місто Кривий Ріг. Водозабірні станції качають воду з Дніпра за десятки кілометрів від міста. Вони подають воду для 70% його населення.

Повністю від води з Каховського водосховища залежить прибережне місто Нікополь, зокрема його два великі підприємства: трубний та феросплавний заводи.

Усі містечка та селища навколо цих двох міст теж пов’язані з Каховським водосховищем.

Яка ситуація у Нікопольському районі

Після підриву Каховської ГЕС влада Нікополя закликала місцевих жителів зробити запаси води і люди почали заповнювати всі можливі місткості. Через це тиск у трубах став меншим, проте вода не зникла.

Але вже 7 червня нікопольців закликали економити воду.

“Друзі, вмикаємо режим жорсткої економії води. Як питної так і технічної. Хто має можливість – продовжуйте робити запаси води”, написав Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко вранці 7 червня.

Трохи пізніше посадовець додав, що повідомлення стосується території ВСЬОГО Нікопольського району.

За день 6 червня рівень води в Каховському водосховищі не опустився до критичного.

Як розповів ЕП голова Євген Євтушенко, о 18:00 глибина водосховища становила 15,5 м – на два метри більше, ніж у лютому.

При цьому швидкість відходу води сповільнилася. Якщо вранці глибина падала з швидкістю 15-16 см за год, то ввечері – на 8 см за год. Однак коли падіння завершиться – не відомо.

“Ми не розуміємо, коли закінчиться падіння рівня води. Щоб зробити прогноз, треба провести підводні обстеження, але зараз ніхто не може підійти до дамби, бо вона під вогневим контролем противника”, сказав Євтушенко.

Вдень 7 червня у Нікопольській міській раді повідомили, що рівень води у Каховському водосховищі продовжує знижуватись, зафіксовано зменшення на 2,5 метра. Фахівці проводять спостереження та відповідно інформуватимуть про ситуацію.

Скільки людей можуть залишитися без питної води

У лютому Міндовкілля попереджало, до яких наслідків може призвести падіння рівня води в Каховському водосховищі:

нижче 14 м – без води залишаться 200 тис мешканців Нікополя та прилеглих населених пунктів;

нижче 13,1 м – без води залишаться ще й 1 млн жителів Кривого Рогу, прилеглих міст та селищ;

нижче 13 м – без води залишаться ще й 40 тис жителів Покрова.

На думку Євтушенка, такі дані не зовсім коректні.

“У Нікополя є бонус: його водозабірні системи прокладені аж до старого русла Дніпра. Місто буде з водою, навіть коли її рівень опуститься до критичного показника”, пояснив він.

Проте із зменшенням глибини водосховища постачання води може ускладнитися. На якому рівні воно зупиниться – невідомо.

Водозабори Нікополя стоять на більшій глибині, ніж інші, тому вони стійкіші до зменшення рівня води. Водозабори інших населених пунктів Нікопольського району стоять вище, тому можуть бути проблеми.

Зменшення глибини водосховища в лютому змусило владу Нікополя та Кривого Рогу готуватися до найгіршого, тому чиновники знають, що робити.

Що відбувається у Кривому Розі

Голова Криворізької РВА Олександр Вілкул переконує, що місто має техніку для екстреного підвезення води.

Інженери також встигли поглибити канал для збору води на Дніпрі і заповнити Карачунівське та Південне водосховища, з яких можна брати воду у випадку припинення постачання з Каховського.

У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації підготували проєктну документацію для модернізації системи водопостачання, щоб інші міста теж могли брати воду з низьких рівнів.

Що з якістю води у Каховському водосховищі

Неминучими є проблеми з якістю питної води.

Як пояснили ЕП на одному з підприємств, що спеціалізуються на заборі води в Нікопольському районі, різке зростання швидкості течії підняло донний мул, який потрапляє у фільтри й суттєво погіршує якість води.

“Вода може бути більш каламутною і не відповідати державним нормам. Очисні споруди не розраховані на таку концентрацію бруду”, зазначив співрозмовник ЕП.

Ситуація на Каховському водосховищі безпрецедентна, тому існують різні сценарії розвитку подій. Співрозмовник ЕП припускає, що вода може піти не лише з водосховища, а й з русла річки і на кілька днів позбавити жителів міста води.

Ще новини України: Жінка з двома дітьми без води на даху затопленого будинку: військовим вдалося скинути їм воду