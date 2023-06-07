Жінка з двома дітьми без води на даху затопленого будинку: військовим вдалося скинути їм воду

У мережі від ранку поширюється відео, на якому жінка з двома дітьми без води на даху затопленого будинку під окупованими Олешками благає про допомогу. Воно мало кого залишило байдужим… Як стало відомо по обіді 7 червня, українським військовим вдалося допомогти цим людям, передає НСН.

Нагадаємо, повідомлялося, що під окупованими Олешками жінка з двома дітьми, на даху, близько доби знаходилися без води. Вони благали про допомогу, але допомогти їм неможливо, бо затоплену територію постійно обстрілюють терористи РФ, які кинули людей напризволяще.

Відео показали воїни з артбригади ЗСУ. Вони просили небайдужих у разі можливості допомогти, однак нагадують про ризики.

Жінка з двома дітьми без води на даху затопленого будинку: відео

І от стало відомо, що військовим із 406-ї бригади вдалося дроном передати пляшки з водою на дах людям у район повністю затоплених Олешок.

Оприлюднено і відео рятувальної операції.

А на цьому відео хлопчик дякує Захисникам за порятунок.

Про Олешки відомо, що місто дуже постраждало від затоплення після руйнування Каховської ГЕС. Окупаційна ж «влада» фактично кинула місцевих мешканців напризволяще.

Так виглядають сьогодні окуповані Олешки.

В Офісі Президента України показали масштаби повені на Херсонщині з висоти пташиного польоту. Вони шокують…

Світ має бачити масштаби російських злочинів та геноциду нашого народу. Це тільки одна із катастроф, дуже масштабних – знищення Каховської ГЕС, – йдеться у повідомленні Андрія Єрмака

Ще новини України: Що робити людям, які опинилися у зоні затоплення – рекомендації від ДСНС