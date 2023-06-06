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Що робити людям, які опинилися у зоні затоплення – рекомендації від ДСНС

Журналіст
Що робити людям, які опинилися у зоні затоплення – рекомендації від ДСНС
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Через підрив Каховської ГЕС під загрозою затоплення опинилися села на правобережній частині річки Дніпро в Херсонській області. Як діяти людям, які опинилися у зоні затоплення

У ДСНС України розповіли, що треба робити людям, які опинилися у зоні затоплення внаслідок руйнування окупантами Каховської ГЕС, інформує НСН.

Якщо ви перебуваєте у зоні затоплення, то потрібно негайно її залишити.

Алгоритм дій:      

  • Зберіть документи, ліки та речі першої необхідності.
  • Вимкніть електро- та газопостачання, зачиніть вікна та двері.
  • Допоможіть дітям, інвалідам і людям похилого віку.
  • Потурбуйтеся про домашніх і свійських тварин.
  • Розплануйте маршрут евакуації відповідно до рекомендацій рятувальників і місцевої влади.

Що робити людям, які опинилися у зоні затопленняЩо робити людям, які опинилися у зоні затоплення – рекомендації ДСНС

Якщо ви опинилися у зоні затоплення, але не можете самостійно покинути цю територію, то очікуйте на евакуацію.

Алгоритм дій:

  • Зберіть речі та підніміться якомога вище у будинку (верхній поверх/горище).
  • Сигналізуйте про своє місцеперебування (звуковий сигнал, яскраві речі та надписи).
  • Слідкуйте за вказівками оперативних служб і дотримуйтеся їх.
  • Будьте спокійними, поважайте оточуючих і не переповнюйте рятувальні засоби (катери, човни та плоти).

Як ми повідомляли раніше, підрив Каховської ГЕС, який здійснили російські окупанти вночі 6 червня, несе загрозу для ЗАЕС. Також катастрофа загрожує екології, а Крим може лишитися без води.

В «Укргідроенерго» заявили, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.

На Херсонщині розпочалася евакуація з небезпечних районів. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він закликав мешканців зібрати речі першої необхідності та чекати автобуси для евакуації.

Ще новини України: Які наслідки матиме підрив Каховської ГЕС – всі деталі катастрофи

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