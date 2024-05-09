«Пригнічені» БПЛА феєрично атакували нафтобазу під Анапою у Краснодарському краї (відео)

БПЛА атакували нафтобазу під Анапою у Краснодарському краї цієї ночі. Росіяни як завжди кажуть, що вони все позбивали або ж пригнітили. Але дрони навіть у пригніченому стані зробили те, що планували.

Новини України – НСН розповідають, що відомо про чергову запальну атаку на росії.

Безпілотники атакували нафтобазу під Анапою у Краснодарському краї.

За словами мешканців селища Юрівка, атака на найближчу нафтобазу розпочалася близько другої години ночі. Момент вибуху одного із дронів потрапив на відео.

За даними оперативного штабу в атаці брали участь щонайменше 6 БПЛА. Росіяни рапортують, що всі вони були пригнічені, проте деякі з них упали на території нафтобази. В результаті почалася пожежа – пошкоджено кілька резервуарів.

Крім того, на росії офіційно повідомляють, що вночі над Курською областю знищено три українські БПЛА літакового типу.

А також два безпілотні літальні апарати літакового типу знищені силами ППО над Брянською областю.

Нагадаємо, раніше вже було: У Краснодарському краї потужний вибух на НПЗ (відео)

Наш Телеграм