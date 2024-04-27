Врані, 27 квітня, місцева влада заявила про атаку дронів на Краснодарський край. Стався потужний вибух на НПЗ
У російському Сіверську в районі Краснодарського краю РФ, вночі стався потужний вибух на Ільському нафтопереробному заводі.
Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на TrueUA.
У Краснодарському краї потужний вибух на НПЗ (відео)
Повідомляється, що на завод була здійснена атака дронів, після чого зайнялась пожежа.
В свою чергу місцева влада заявила, що вночі засоби РЕБ “придушили” десяти безпілотників у трьох районах Краснодарського краю.
“Усього було 9 атак на резервуарний парк і ректифікаційну колону. Завдяки побудованій системі захисту резервуарний парк не постраждав. Пошкоджено ректифікаційну колону”, — йдеться в заяві російського відомства.
Також російські чиновники стверджують, що займання ліквідовано і постраждалих немає.
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