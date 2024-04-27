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ВійнаРосія

У Краснодарському краї потужний вибух на НПЗ (відео)

Автор -
Журналіст
У Краснодарському краї потужний вибух на НПЗ (відео)

Врані, 27 квітня, місцева влада заявила про атаку дронів на Краснодарський край. Стався потужний вибух на НПЗ

У російському Сіверську в районі Краснодарського краю РФ, вночі стався потужний вибух на Ільському нафтопереробному заводі.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на TrueUA.

У Краснодарському краї потужний вибух на НПЗ (відео)

У Краснодарському краї потужний вибух на НПЗ (відео)

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photo 2024 04 27 06 44 34 (4)

Повідомляється, що на завод була здійснена атака дронів, після чого зайнялась пожежа.

В свою чергу місцева влада заявила, що вночі засоби РЕБ “придушили” десяти безпілотників у трьох районах Краснодарського краю.

“Усього було 9 атак на резервуарний парк і ректифікаційну колону. Завдяки побудованій системі захисту резервуарний парк не постраждав. Пошкоджено ректифікаційну колону”, — йдеться в заяві російського відомства.

Також російські чиновники стверджують, що займання ліквідовано і постраждалих немає.

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