Головне управління розвідки разом із Збройними силами України в ніч на 5 квітня, атакували три російські аеродроми: в Енгельсі, Єйську та Курську

Про це РБК-Україна повідомили джерела у Силах оборони України, передає НСН.

За інформацією джерел у ГУР, в результаті атаки дронів, ймовірно, серйозні пошкодження отримали щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на аеродромі “Енгельс-2”. На цьому ж аеродромі внаслідок вибухів загинули семеро окупантів, серед них можуть бути пілоти бомбардувальників.

Також було атаковано аеродром у місті Єйськ. Внаслідок ударів українських дронів там ліквідовано щонайменше чотири окупанти і повністю згоріли два ворожі Су-25.

Також співрозмовники повідомили про ураження ще одного аеродрому у Курську. Про результати цієї атаки подробиці поки що не повідомляють.

ГУР і ЗСУ успішно атакували три російські аеродроми, пошкоджено Ту-95МС – джерела

“Ніч на 5 квітня стала однією з найчорніших для російської стратегічної авіації та авіації в цілому. Наслідки лише цієї атаки будуть відчутні для окупантів у довгостроковій перспективі. Але це не остання подібна операція, ми, як кажуть, “ще не починали”, – заявив співрозмовник з ГУР.

Атаки на аеродроми Росії

Як відомо, сьогодні, 5 квітня, у Росії поскаржилися на масовану атаку дронів. Ворог заявляв про те, що ППО “вдалося збити” 53 дрони у різних регіонах. Під атаку потрапили Морозовськ Ростовської області, Єйськ у Краснодарському краї та Енгельс у Саратовській області, де розташовані аеродроми.

У Морозовську базуються російські стратегічні бомбардувальники, якими окупанти неодноразово атакували Україну. Операцію з атаки на цей аеродром організувала СБУ. Про це повідомили джерела РБК-Україна.

В Енгельсі також знаходиться база стратегічних бомбардувальників. Місцеві жителі чули там потужний вибух рано-вранці, після чого включилася сирена.

Ще новини України і світу: У російському Енгельсі пролунали вибухи біля військового аеродрому 20 березня