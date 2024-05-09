Меморіал: вбиті росією. Софія Амельчакова, 8 років, Маріуполь, березень

Вбиті росією. Софія Амельчакова загинула під завалами багатоповерхівки в Лівобережному районі Маріуполя. Поряд не стало її мами, старшої сестри та подруги Єлизавети.



Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Софія Амельчакова

Софія Амельчакова загинула 22 березня 2022 року під завалами багатоповерхівки в Лівобережному районі Маріуполя. Поряд не стало її мами Анжели, старшої сестри Марії та подруги Єлизавети. Там, у підвалі будинку на вулиці Московській, вони переховувалися від обстрілів. Унаслідок авіаудару будинок обвалився. Люди опинилися під завалами.

Софії було 8 років. Вона навчалась у третьому класі Маріупольської школи-гімназії №1. Займалася акторською майстерністю у місцевому театрі «Conception». Зокрема, грала роль Люсі у виставі «Лев, чаклунка і платтяна шафа». Викладачі пригадують її світлою та доброю дівчинкою, яка ще на перших заняттях відзначилася своїм талантом.

«Софія та її сестра були дуже сонячними та життєрадісними дівчатками. Завжди активні, завжди рухалися – то концерти чи спектаклі, то ролики або велосипеди. Соня навчалася театральному мистецтву, грала у спектаклях головні ролі. Дивлячись на неї, будь-який сум відходив на задній план, неможливо було не усміхатися. У неї навіть очі усміхалися…», – розповіла тітка Ірина Амельчакова

У Софії залишилися тато, бабуся, дідусь та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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