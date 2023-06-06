Що таке «спрацювання водосховища» – відповідь експерта

Що таке “спрацювання водосховища” пояснила директорка департаменту організаційної діяльності та комунікацій Укргідроенерго Олександра Туліна.

Як повідомляла НСН, 6 червня російські терористи знищили значну частину дамби, також повністю зруйновано та не підлягають відновленню машинна зала Каховської ГЕС.

Після цих подій рівень води у Каховському водосховищі почав стрімко падати і фахівці повідомили про спрацювання водосховища.

Інформатор запитав директорку департаменту організаційної діяльності та комунікацій Укргідроенерго Олександру Туліну, що таке “спрацювання водосховища” та як довго буде прибувати вода у Херсонській області.

За словами Туліної точних прогнозів майбутнього перебігу подій у фахівців ще немає.

Відомо лише, що спрацювання водосховища, тобто стрімкий витік води через зруйновану дамбу, триватиме орієнтовно 4 доби.

“Наразі експерти Укргідроенерго разом з науковцями інституту Укргідропроєкт ретельно вивчають ситуацію. Намагаються змоделювати наслідки катастрофи та знайти шляхи зменшення шкоди. На витік води впливає чимало чинників: природні умови, швидкість розмиття берегів. Крім того, як ви можете побачити на фото та відео, гребля зруйнована не повністю. Вчені досліджують, скільки витримають уцілілі фрагменти та яким чином вони можуть призупинити швидкість витока води. Наразі на ці питання відповіді немає. Всю достовірну інформацію про стан страв ви зможете прочитати на сайті Укргідроенерго”, каже експертка.

Зазначимо, що неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.

Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Український персонал ЗАЕС моніторить усі показники.

Раніше ми повідомляли про те, на скільки вистачить води в охолоджувальній системі ЗАЕС.

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