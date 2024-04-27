Меморіал: вбиті росією. Юрій Грищенко, 50 років, Чернігів, квітень

Вбиті росією. Юрій їхав на роботу до дружини разом з другом, коли окупанти вдарили ракетою по середмістю Чернігова. Друг теж загинув. А всього той удар забрав життя 18 людей…

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Юрій Грищенко

Юрій Грищенко загинув 17 квітня 2024 року від російського обстрілу Чернігова. Того ранку ворог атакував центральну частину міста ракетами.

Юрій із другом Владиславом їхав на роботу до дружини, коли почався обстріл. Владислав тоді також загинув.

Цей ракетний удар відібрав життя 18 людей.

Юрієві Грищенку було 50 років. Родом із Чернігова. Працював керівником меблевого виробництва. Вільний час присвячував дружині і дітям. Обожнював риболовлю. Був працелюбним, чуйним.

Він був дуже веселий, добрий, життєрадісний. Завжди допомагав людям, ніколи нікому не відмовляв, коли щось було потрібно. Мав багато друзів, знайомих, користувався повагою у колег, – розповіла дружина Ольга Постол Юра був порядним і відповідальним чоловіком. Мав ще багато мрій, проте, на жаль, вони вже не здійсняться…, – додала подруга Катерина Вихрестюк. – Останні два роки ми спілкувалися менше, бо мені довелося виїхати з донькою через повномасштабну війну. А раніше кожен ранок з кавою перед роботою проходив в його компанії. Мені дуже важко усвідомити, що Юри вже немає…

Поховали Юрія 19 квітня 2024 року у рідному Чернігові. У нього залишилися мати, дві сестри, дружина, донька і син.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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