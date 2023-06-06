Наслідки руйнування Каховської ГЕС можна прирівняти до наслідків використання тактичної ядерної зброї – InformNapalm.

На думку OSINT-дослідників InformNapalm, за своїми екологічними та економічними наслідками руйнування Каховської ГЕС для України можна прирівняти до наслідків використання тактичної ядерної зброї 5-10 кілотонн, передає НСН.

Фактори такого руйнування фактично ідентичні ядерному вибуху окрім радіаційного забруднення:

Евакуація населення, руйнування підприємств і об’єктів зі шкідливими та отруйними речовинами (хлор, аміак, нафтопродукти і т.п). Руйнування об’єктів водопостачання, каналізації, електропостачання, коллапс продуктової і медичної логістики. Забруднення частини акваторії Чорного моря та інші наслідки.

Згідно Женевської конвенції (статтею 56 Додаткового протоколу I 1977 року) дії щодо руйнування дамб є воєнним злочином та можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення.

Наслідки руйнування Каховської ГЕС для сільського господарства

Додамо, що сільськогосподарські посіви у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях під загрозою знищення, адже через щорічні посухи ці регіони користувалися водою з Каховського водосховища для поливу.

На цьому наголосив голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, передає пресслужба Верховної Ради.

Підрив Каховської ГЕС – це терористичний акт, який ставить під загрозу світову продовольчу безпеку. Наслідки вже дуже суттєві для наших аграріїв. Адже зрошувати землі у трьох регіонах, які залежать від Каховської ГЕС, зараз неможливо. Ці регіони постачають наше продовольство світові. Підрив росіянами ГЕС – не тільки факт екоциду, який зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону, а й чергова спроба агресора спровокувати голод у світі, – зазначив депутат

Він нагадав, що Україна виконує свої зобов’язання як гарант глобальної продовольчої безпеки, постачаючи продовольство в ті країни, які його потребують.

Проте росія постійно створює нові «загрози, аби посилити голод у світі».

Сьогоднішня трагедія має катастрофічні наслідки як для України, так і для всього цивілізованого світу. Жодна країна не має бути осторонь. Світ має зробити рішучі дії, щоб зупинити та засудити дії росії та не допустити голоду, – додав Гайду

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