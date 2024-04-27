Сьогодні вранці ворог продовжував завдавати удару по житловому сектору міста Вовчанськ.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на ДСНС України.

З-під уламків одного зі зруйнованих приватних житлових будинків рятувальники деблокували тіло чоловіка 1956 року народження.

Очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що обстріл Вовчанська стався ввечері 26 квітня, близько 22:00. Рятувальники розповіли, що росіяни продовжили завдавати ударів по житловому сектору Вовчанська й зранку.

Окупанти вдарили по Вовчанську 27 квітня – під завалами знайшли тіло загиблого

Атака по Україні 27 квітня

Як ми повідомляли раніше, окупантами була здійснена масована ракетна атака по Україні 27 квітня. Цілями знову стали енергооб’єкти країни у трьох областях

Армія РФ поцілила по енергетиці у трьох областях. Виникли пожежі, пошкоджене обладнання ТЕС. Є поранені.

Були атаковані енергооб’єкти у:

Дніпропетровській області,

Івано-Франківській області,

Львівській області.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що є пошкодження обладнання. Також відомо, що на одному з об’єктів поранено начальника зміни. Він отримав контузію

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