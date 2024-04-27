Росіяни здійснили обстріл Харкова 27 квітня уночі. Під ударом опинився медичний комплекс, в якому на момент ворожої атаки понад тисяча осіб — 900 пацієнтів і дві з половиною сотні персоналу

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передають Новини України – НСН.

“На щастя, ракети влучили у землю, а не в корпуси медичного закладу — в іншому випадку важко уявити кількість загиблих і постраждалих. Є одна поранена людина, ступінь — легкий”, — зазначив він.

Обстріл Харкова 27 квітня – що допомогло уникнути великої кількості жертв

«Щодо руйнувань – від вибухової хвилі постраждало кілька будівель: вибиті шибки, пошкоджені дахи, лінії електропередач, водогін та інші інженерні комунікації. На місці працюють усі відповідні служби», – повідомив Терехов

Вночі міський голова Харкова інформував у своїх соціальних мережах, що в місті прилетіло поряд із медичним закладом. Обійшлося без постраждалих, у медичній установі повилітали шибки.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту ракетами С-300.

Джерело фото: True UA

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