Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, на скільки вистачить води в охолоджувальній системі ЗАЕС.

Запорізька АЕС зупиняє подачу води для другорядних споживачів, щоб забезпечити ресурс для охолодження обладнання станції.

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає НСН.

“ЗАЕС докладає всіх зусиль, аби закачати якнайбільше води у канали охолодження та супутні системи. Крім того, на ЗАЕС зупиняються другорядні споживачі води, щоб скоротити водоспоживання”, зазначили у МАГАТЕ.

Для чого потрібна вода

Вода потрібна для основної системи охолодження відведення залишкового тепла від реакторів, залишкового тепла від басейнів витримки та охолодження аварійних генераторів (під час їхньої роботи).

Відсутність води в основних системах охолодження протягом тривалого часу може призвести до розплавлення палива та виходу з ладу аварійних генераторів.

Чи є загроза для ЗАЕС

Однак безпосередньої загрози для безпеки станції немає. Співробітників МАГАТЕ, які перебувають на об’єкті, було поінформовано, що пошкодження греблі Каховської ГЕС призводить до зниження висоти водосховища приблизно на 5 см/годину.

Магістраль охолоджувальної води подається з резервуара і перекачується по каналах поряд з ТЕЦ на майданчик. Підраховано, що води цим маршрутом має вистачити на кілька днів.

Вода у сховищі була на позначці 16,4 м, якщо опускається нижче за 12,7 м, то вже не буде можливості прокачати.

Але на території станції є кілька альтернативних джерел води, головне з яких – великий ставок-охолоджувач, який розташований вище за рівень резервуару. Оскільки блоки було зупинено протягом багатьох місяців, передбачається, що ресурсу буде достатньо на кілька місяців.

Також про ситуацію на Запорізькій АЕС розповів президент “Енергоатому” Петро Котін.

Він зазначив, що розроблено алгоритм заходів щодо роботи станції та персоналу на той випадок, якщо води Каховського водосховища буде недостатньо для підживлення ставка-охолоджувача.

“ЗАЕС працює, але не можу сказати, що все в порядку, коли вона тривалий час окупована росіянами. Деградація станції продовжується, починаючи обладнанням, закінчуючи перебуванням на майданчику військових, озброєння та техніки. Вночі росіяни підірвали Каховську ГЕС – це чергове погіршення ситуації, пов’язаної із ЗАЕС. Зараз ми не оцінюємо її як критичну для станції, адже вона охолоджується за допомогою власного ставку-охолоджувача, який відокремлений від Каховського водосховища, де зберігається достатній рівень води”, сказав він.

Котін уточнив, що в у цьому контексті є питання щодо підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС, адже в разі зменшення води в ставку-охолоджувачу, необхідні об’єми раніше наповнювались за допомогою Каховського водосховища.

“Але ця ситуація є проєктною і передбачена в проєкті атомної станції. Є розроблений алгоритм заходів щодо роботи ЗАЕС та персоналу на той випадок, якщо вода Каховського водосховища буде відходити. Тому ми підтверджуємо заяви МАГАТЕ, що прямої та безпосередньої загрози на АЕС немає, але рівень деградації продовжує зростати”, додав він.

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