Жителям Енергодара радять виїхати з міста – коментар мерії

Оскільки ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент, жителям Енергодара радять залишити місто.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на першого заступника міського голови Енергодара Івана Самойдюка, передає НСН.

«Нічого не міняється за весь рік окупації, який вони (російські військові – ред.) знаходяться там. На предмет того, можуть чи не можуть вони погрожувати аварією (на ЗАЕС)? Звичайно, відвертих погроз немає, але те, як експлуатується станція, через те, що там зроблені склади техніки, боєприпасів – на території станції, то, зрозуміло, що ситуація в будь-який час може вийти з-під контролю і бути критичною», сказав Самойдюк.

Посадовець радить за будь-якої можливості залишити Енергодар і територію навколо міста.

«Для тих, для кого це неможливо сьогодні. Якщо є транспорт, тримати його повністю заправленим з усіма тривожними валізами, зібрані документи, більш коштовні речі та на перший час засоби виживання. Тому що, якщо ситуація вийде з-під контролю, то можемо розраховувати, що вони (окупанти – ред.) будуть зобов’язані та змушені дати «коридори» для виїзду населення з такої території», додав заступник міського голови Енергодара.

Водночас, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко раніше сьогодні повідомив, що ситуація на Запорізькій АЕС через підрив Каховської ГЕС є стабільною.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що хоча руйнація ГЕС може вплинути на роботу Запорізької АЕС, найближчі чотири місяці ситуація там буде стала.

Раніше про ситуацію на Запорізькій АЕС у зв’язку з підривом окупантами Каховської ГЕС розповів президент “Енергоатому” Петро Котін.

Він зазначив, що розроблено алгоритм заходів щодо роботи станції та персоналу на той випадок, якщо води Каховського водосховища буде недостатньо для підживлення ставка-охолоджувача.

«ЗАЕС працює, але не можу сказати, що все в порядку, коли вона тривалий час окупована росіянами. Деградація станції продовжується, починаючи обладнанням, закінчуючи перебуванням на майданчику військових, озброєння та техніки. Вночі росіяни підірвали Каховську ГЕС – це чергове погіршення ситуації, пов’язаної із ЗАЕС. Зараз ми не оцінюємо її як критичну для станції, адже вона охолоджується за допомогою власного ставку-охолоджувача, який відокремлений від Каховського водосховища, де зберігається достатній рівень води», сказав він.

Котін уточнив, що в у цьому контексті є питання щодо підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС, адже в разі зменшення води в ставку-охолоджувачу, необхідні об’єми раніше наповнювались за допомогою Каховського водосховища.

«Але ця ситуація є проєктною і передбачена в проєкті атомної станції. Є розроблений алгоритм заходів щодо роботи ЗАЕС та персоналу на той випадок, якщо вода Каховського водосховища буде відходити. Тому ми підтверджуємо заяви МАГАТЕ, що прямої та безпосередньої загрози на АЕС немає, але рівень деградації продовжує зростати», додав він.

Нагадуємо, російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.

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